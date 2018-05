Blogerka, ki prisega na izvlečke iz konoplje

Nika Klančar kot avtorica bloga kot avtorica bloga The Healthy Perspective poskuša gledati na svet z zdrave perspektive in v tem naravnanosti je v svoj svet sprejela tudi vse prednosti, ki ji jih ponuja uporaba pripravkov CBD. Je prehranska svetovalka, amaterska kuharica, promotorka zdravega načina življenja in farmacevtka, ki verjame v naravo. Zaradi različnih težav je že pred časom začela zaupati v pripravke z učinkovino CBD. Smola CBD ji je olajšala histaminsko netolaranco, ki se je kazala s številnimi simptomi, zaradi katerih je bila kakovost njenega življenja precej slabša.

Kaj je CBD? Konoplja vsebuje 500 aktivnih sestavin, od tega jih 113 pripada družini kemičnih sestavin, imenovanih kanabinoidi. Najpomembnejša sta THC in CBD, ki pa sta med seboj zelo različna. THC ima psihoaktivne učinke, medtem ko jih kanabinoid CBD nima, ima pa številne pozitivne učinke na naše dobro počutje.

Prisegate na zdrav življenjski slog. Kakšna je vaša vsakodnevna rutina za splošno dobro počutje?

Vsako jutro spijem brezkofeinsko kavo s kokosovim oljem in surovim rumenjakom, medtem pa naredim dnevni načrt.

Nato se odpravim na sprehod s psom, da se nadiham in pripravim na dnevne podvige. Ogromno dam tudi na prehrano, saj je hrana naše gorivo. Prehranjujem se zelo čisto in pretežno s hrano iz ekološke pridelave. V svoj jedilnik poskušam vključiti čim več zdravih maščob in zelenjave, pri ogljikovih hidratih sem zmerna in zelo izbirčna.

Jem samo kakovostna lokalna ekološka žita, kot sta na primer kamut in pira. Izogibam se predelanih živil, sploh živalskega izvora.

Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili, da boste začeli jemati pripravke s kanabinoidi?

Glavni razlog je bila histaminska intoleranca, z njo povezani simptomi. Pestilo me je neprestano vnetno stanje telesa, ki me je na koncu pripeljalo v izgorelost. Velikokrat so se pojavljali glavoboli, tesnoba, nespečnost, izpuščaji, oteženo dihanje, težave s kožo ...

Molekule, ki skrbijo za komunikacijo Aktivna učinkovina industrijske konoplje vrste cannabis sativa so CBD-kanabinoid, lipofilne molekule, topne v maščobah. CBD-kanabinoidi so enake sestave kot endokanabinoidi (to so kanabinoidi, ki jih telo proizvaja samo), zato jih človeško telo prepozna kot svoje in jih sprejme. Naše telo jih proizvaja v živčnih celicah – čisto vsaka celica našega telesa ima kanabinoidne receptorje – in delujejo kot signalne molekule, torej skrbijo za komunikacijo med celicami, tkivi in organi. Endokanabinoidi delujejo kot nekakšne zavore, ki lahko pomirijo naš živčni sistem, da se ne pojavi preobremenitev celic. To se dogaja predvsem v obdobju, ko smo pod močnim stresom, smo bolni in imamo bolečine. Kanabinoidi vplivajo na skoraj vsak proces v telesu, kot so oploditev, dojenje, razvoj, imunost, učenje, koordinacija, metabolizem, izločanje hormonov, krvožilni sistem, delovanje trebušne slinavke … Pripravki s CBD nimajo psihoaktivnih učinkov, imajo pa ugoden vpliv na: - stres in občutek anksioznosti, - kronična vnetja, - nespečnost, - avtoimune reakcije v telesu, - imunski sistem, - kožne težave, med katerimi so dermatitis, luskavica in akne. Delujejo antiseptično in antibakterijsko. Izdelki Hemptouch so 100-odstotno naravnega izvora.

CBD ima številne učinke na počutje. Kako vi sami občutite delovanje smole oziroma kapljic CBD?

Predvsem so se umirili vnetni procesi, zmanjšale so se alergijske reakcije, glavoboli, umirile so se tudi menstrualne bolečine, ravno tako tesnoba. Imam mirnejši spanec, jasnejše misli in lažje se zberem.Opazila sem tudi, da je moje telo zgradilo močnejšo odpornost.

Ali vam pomaga tudi pri umirjanju in sproščanju v primeru stresa?

Tudi, seveda. Stres ima ogromen vpliv na naše telo, lahko bi rekla, da kar največjega. Pri meni se je to zelo poznalo in ravno zaradi stresa sem imela toliko težav. Seveda moramo stres odpraviti sami, a CBD nam lahko pomaga umiriti misli, predvsem pa podpreti telo, ki ga stres bombardira.

Kdaj vam najbolj pomaga?

Največjo razliko sem opazila pri glavobolih in menstrualnih bolečinah. Zelo vidna razlika je bila tudi pri zmanjšanju alergijskih reakcij in zmanjšanju vnetnih procesov v telesu, ki so glavni krivec za marsikatero mojo težavo. V povezavi s tem so se pozneje zmanjšali tudi napadi tesnobe in nespečnost, saj je telo končno dobivalo pravo podporo in se začelo zdraviti od znotraj.

Ali je prehransko dopolnilo s CBD primerno tudi za blaženje akutnih težav, če želimo hiter učinek?

Da. Velikokrat ga uporabim, ko glavobol že rahlo čutim, in tako zaustavim napredek.

Prehranska dopolnila s CBD imajo poseben okus, kako se navadimo nanj?

Da, res je. CBD-smola ima malce neprijeten okus, ampak sčasoma se navadiš.

Najboljši način uživanja CBD-kanabinoida: pršila Če se ne moremo navaditi na rahlo pekoč oziroma grenak okus CBD-smole, lahko poskusimo jemati CBD-pršila, ki jih odlikuje prijeten okus. Na voljo je v štirih slastnih in 100-odstotno naravnih okusih: čokolada, kokos, pomaranča in poprova meta. Prednosti uporabe CBD-pršil so optimalna absorpcija, prijetni okusi, lažje uživanje in boljši izkoristek CBD-kanabinoida. CBD-izvleček v Hemptouch ustnem pršilu CBD je pridobljen s postopkom CO2-ekstrakcije vrhunske kakovosti, brez prisotnosti alkohola ali topil. Tako so zagotovljene najvišja kakovost, čistost in konsistentnost CBD-kanabinoida. Ker se CBD kanabinoid večinoma absorbira skozi sluznico, je ustno prišlo najboljši način uporabe, saj omogoča boljšo porazdelitev po ustni votlini in tako zagotavlja bolj učinkovito absorpcijo.

Kako dolgo ga jemljete in koliko kapljic na dan?

Jemljem ga že dva meseca dvakrat na dan po 1,5 do dva vrtljaja. Če se slabo počutim, imam menstruacijo ali glavobol, pa po potrebi.

Kaj bi svetovali nekomu, ki se prvič sreča s CBD? Ali ga je treba začeti jemati postopoma?

Na začetku je dobro, da stvar začnemo jemati postopoma, potem pa se odmerek prilagaja po potrebi. Najprej bi vsakega, ki se prvič sreča s CBD-smolo, opozorila na okus, da ve, kaj naj pričakuje. Na začetku, ko prvič v rokah držiš brizgalko, je vsak najprej malce negotov glede količine. Obvezno je le slediti oznaki na vrtljivem delu.

Ali tudi vaši bližnji uporabljajo pripravke s CBD?

Da, babica jih jemlje že dlje časa, saj je to edina učinkovina, ki ji je po 50 letih pomagala umiriti migreno.

Komu bi priporočili, da pripravke CBD vključi v svojo domačo lekarno?

Priporočila bi ga prav vsakemu. CBD ima velik potencial pri porušenem imunskem sistemu, lajša težave z živčnim, srčno-žilnim, prebavnim sistemom in kožo.

