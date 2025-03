Artroza kolena: učinkovito obvladovanje bolečin brez operacije!

Ste zadnje čase občutili bolečino ali otrdelost kolena, ki vam otežuje vsakodnevne aktivnosti? Se vam zdi, da že sprehod ali pa hoja po stopnicah izzoveta bolečino? Morda se vam ti občutki pojavijo že zjutraj in potrebujete nekaj časa, da koleno sploh razgibate.

Če se vam to pogosto dogaja, se lahko vzrok za vaše težave skriva v obrabi kolenskega sklepa, kar imenujemo artroza oz. obraba kolena . Gre za degenerativno bolezen, ki se pojavi zaradi postopne izgube hrustanca v kolenskem sklepu in je pogostejša pri starejši populaciji.

Čeprav se obraba sklepa sprva sliši zastrašujoče, pa nam bolečine in nelagodja ni treba kar sprejeti, saj obstajajo številne rešitve, s katerimi vam lahko strokovnjaki pomagajo, da bo vaš vsakdan znova prijeten in brez bolečin.

Foto: Medicofit

Kaj je artroza kolena?

Artroza sklepov predstavlja enega izmed prevladujočih vzrokov kronične bolečine na svetu, njena pojavnost pa se je v zadnjem desetletju več kot podvojila, pri čemer je največkrat prizadet sklep prav koleno.

To degenerativno bolezen v splošnem delimo na primarno, ki se pojavi brez določenega razloga, in sekundarno, ki predstavlja posledico določenih poškodb ali drugih bolezenskih stanj. Za obe vrsti je značilna postopna izguba hrustanca.

Hrustanec ima v sklepu protektivno vlogo, saj deluje kot blažilec med kostmi, s čimer omogoča gladko gibanje kolena. Kadar se zgodita obraba in postopen razkroj, pa se začnejo kosti v večji meri drgniti ena ob drugo, kar povzroča bolečino, okorelost in otekanje.

Obraba hrustanca lahko čez čas vodi do oteženega gibanja, kar oteži vsakodnevne telesne aktivnosti, predvsem hojo. Poleg samih sprememb hrustanca artroza posledično vpliva tudi na preostale sklepne strukture – sklepne ovojnice in kapsulo, mišice ter vezivno tkivo.

Čeprav gre za kompleksno degenerativno stanje, vam v kliniki Medicofit znajo ustrezno pomagati pri spopadanju z vašimi težavami. Pri njih boste vključeni v individualen in celosten program fizioterapevtske obravnave, s katerim se boste uspešno spopadli s svojimi težavami!

Prva znaka sta jutranja okorelost in bolečina

Artroza kolena je precej pogost pojav, saj se letno odkrije približno 240 novih primerov na sto tisoč odraslih prebivalcev.

Simptomi začetne artroze kolena se lahko začnejo postopoma in se čez čas poslabšajo. Prevladujoča simptoma sta nedvomno ostra bolečina, ki se stopnjuje med vsakodnevnim gibanjem in obremenitvijo, ter jutranja okorelost.

Bolečina v kolenu je z napredovanjem bolezni vse pogostejša in je lahko prisotna tudi v mirovanju . Posledica pogostih bolečin je velikokrat zmanjšana telesna aktivnost, kar vodi v oslabelost mišic, kot tudi zmanjšan obseg gibljivosti kolena, predvsem v smeri iztega.

V določenih primerih med gibanjem kolena slišimo krepitacije oziroma nekakšno pokanje, sklep pa je zaradi vnetnih procesov lahko tudi otečen. Napredovana stanja bolezni se lahko kažejo s spremembo oziroma deformacijo sklepa, pri čemer se spremenita njegova oblika in velikost.

Foto: Medicofit

Artroza kolena ni zgolj posledica staranja

Staranje je normalen in fiziološki proces vsakega posameznika ter nedvomno vpliva na naš mišično-skeletni sistem, ampak je le eden izmed dejavnikov, ki prispevajo k razvoju artroze kolena.

Pomemben dejavnik tveganja, ki vpliva na pojavnost, je tudi spol. Čeprav artroza kolena prizadene oba spola, so znanstvene študije pokazale, da so ženske bolj izpostavljene predvsem zaradi hormonskih dejavnikov in biomehanike, še posebej v obdobju pomenopavze.

Previsok indeks telesne mase (več kot 30 kilogramov na kvadratni meter) oziroma prekomerna telesna teža nedvomno vpliva na stanje kolenskega sklepa, saj povečuje obremenitev. Že majhna izguba teže lahko precej pomaga pri obvladovanju simptomov.

Genetski dejavniki prav tako povečajo tveganje za nastanek artroze. Možnost nastanka artroze se poveča, če je že prisotna pri starših oziroma drugih sorodnikih.

Predhodne poškodbe predstavljajo naslednji dejavnik tveganja za nastanek artroze kolena. Če ste si kdaj pretrgali kolenski ligament ali doživeli zlom, ste bolj dovzetni za nastanek degenerativnih sprememb.

Določene vrste fizičnega dela oziroma aktivnosti, ki vključujejo dvigovanje težkih bremen, klečanje ali ponavljajoče se gibanje, prav tako prispevajo k degenerativnim spremembam.

Zdravljenje je prilagojeno posamezniku

Uspešno zdravljenje artroze kolena se začne z zgodnjim odkrivanjem stanja, individualen in celosten pristop k obravnavi bolečin ter simptomatike pa je najpomembnejši dejavnik, ki prinaša želene rezultate zdravljenja.

Za uspešno zdravljenje artroze kolena je ključno, da najprej postavimo natančno in pravilno diagnozo.

Potrditev diagnoze je lahko kompleksna, saj se izraženost znakov in resnost simptomov razlikujeta od posameznika do posameznika. Za začetek je treba opraviti fizičen pregled kolenskega sklepa, pri čemer se preveri mišična moč, obseg gibljivosti, prisotnost otekline in morebitne morfološke spremembe ter oceni bolečina.

Slikovna diagnostika nam poda dodatne informacije o sklepu. Rentgenski posnetki nam omogočajo vpogled v anatomijo in stanje sklepa, ki v primeru artroze pokaže zožitev sklepne špranje, prisotnost kostnih izrastkov in druge relevantne spremembe.

Na podlagi rentgenske slike lahko določimo tudi stopnjo artroze glede na razvrstitveni sistem Kellgren in Lawrence, ki temelji na oceni omenjenih sprememb.

Foto: Medicofit

Da ovržemo morebitne druge vzroke bolečine in izločimo potencialne sistemske bolezni, se lahko opravi še preiskava krvne slike.

Šele ko končamo postopek pridobivanja informacij, lahko zdravnik na podlagi zbranih podatkov klinične ocene postavi in potrdi diagnozo artroze kolena ter pripravi ustrezen načrt zdravljenja.

Zdravljenje se začne konservativno – fizioterapija je ključna!

Za preprečevanje hujših oblik artroze kolena in trajnih sprememb sklepa je pomembno, da se pravočasno vključite v proces fizioterapevtske obravnave . Fizioterapija dokazano pomaga obvladati bolečine, zmanjšati simptomatiko in izboljšati kakovost življenja.

Ker artroza kolena predstavlja kompleksen zdravstveni problem, poteka zdravljenje v več fazah, ki se med seboj dopolnjujejo ter posamezniku omogočajo kakovostno in uspešno obravnavo.

Foto: Medicofit

Edukacija posameznika o njegovih težavah, prilagoditev obremenitev in zmanjšanje telesne mase so osnovne strategije, s katerimi lahko začnemo nadzirati simptomatiko. Izjemno pomembna je tudi psihološka podpora.

Zmanjšanje bolečine je glavni cilj začetne faze fizioterapije . V kliniki Medicofit poskrbijo za vaše težave, saj za vas pripravijo celosten specialen fizioterapevtski program obravnave artroze kolena, ki temelji na znanstvenih dokazih.

Fizioterapevtska obravnava v osnovi zajema posamezniku prilagojene terapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti, mišične moči in stabilnosti kolena. Učinke vadbe dopolnjujejo z različnimi fizikalnimi agensi, kot so elektroterapija HiTop , TECAR terapija, Summus laser, terapevtski ultrazvok in terapija z udarnimi valovi ESWT, izvajajo pa tudi specialne manualne tehnike .

Strokovnjaki klinike Medicofit zagovarjajo aktiven pristop k zdravljenju artroze kolena, saj le takšna obravnava prinaša dolgoročen uspeh. Pri svojem delu uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo za odpravo bolečine in pospešitev regeneracije tkiva, hkrati pa upoštevajo najnovejše smernice klinične prakse.

Ob uspešnem obravnavanju bolečin vam v naslednji fazi fizioterapevt pripravi celosten načrt vadbene terapije, ki se osredotoča na dodatno krepitev mišične moči, s čimer boste dolgoročno lažje obvladovali simptomatiko.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave artroze kolen iz klinike Medicofit Artroza je zelo pogost razlog za obisk fizioterapevta. Zaradi bolečin, katerih vzrok je bila artroza obeh kolen, je kliniko Medicofit obiskal 52-letni Denis. Na strokovnjake klinike se je obrnil po nasvetu ortopeda, ki mu je svetoval konservativno zdravljenje težav. Gospod je pred obiskom specialista fizioterapevta že opravil določene diagnostične preiskave. Ultrazvočna preiskava je razkrila prisotnost osteofitov, MR pa potrdil prisotnost izrazite artroze v obeh kolenih. Med anamnezo je Denis izpostavil, da so se mu bolečine prvič pojavile pred približno tremi meseci po dvournem sprehodu. Od takrat so se bolečine postopoma večale. Klinični pregled je razkril občutljivost medialne sklepne špranje na pritisk, medtem ko je bila gibljivost primerna. Morfološko sta bili obe koleni videti primerno oblikovani. Pomemben dejavnik, ki pogosto vpliva na intenzivnost bolečin, je zmanjšana mišična moč. Tako je bilo tudi pri gospodu Denisu, ki je imel, v primerjavi z normativi, za kar 40 odstotkov zmanjšano moč ključnih mišičnih skupin. Skupaj s fizioterapevtom sta določila najprimernejši načrt obravnave. Ta je v sklopu zdravljenja zajemal deset tednov celostne obravnave z aktivnim pristopom. Fizikalni agensi so se uporabljali zgolj uvodne štiri terapije za zmanjšanje aktualne simptomatike. Laser in TECAR terapija sta učinkovito in hitro zmanjšala težave z bolečinami. Fizioterapevt je z gospodom opravil osnovne terapevtske vaje, medtem ko je specialist kineziolog prevzel vodenje specialne vadbe. Kineziološka obravnava je zajemala program vadbe za krepitev mišic upogibalk in iztegovalk kolenskega sklepa za doseganje normativov mišične moči in doseganje simetrije med obema nogama. Pomemben poudarek je bil tudi na izboljšanju proprioceptivnih sposobnosti in stabilnosti kolenskega sklepa. Celostna obravnava je prinesla uspeh – gospod je ob koncu zdravljenja poročal o odsotnosti kakršnihkoli simptomov, rezultati testov mišične moči pa so bili precej boljši, kar bo Denisu dolgoročno pripomoglo k vzdrževanju brezbolečinskega stanja.

Foto: Medicofit

Kaj pa kirurški posegi?

Za invazivni operativni poseg se odločimo zgolj v primeru, da konservativni pristopi ne prinesejo zadostnega učinka. V teh primerih se pogosto opravi artroskopski poseg na kolenu ali pa se izvede zamenjava kolenskega sklepa – vstavitev endoproteze.

Naredite prvi korak naprej

Pri degenerativnih boleznih, kot je artroza kolena, lahko veliko za svoje zdravje storimo sami. Pomembno je, da upoštevate smernice zdravega življenjskega sloga, svetuje pa se tudi reden obisk pri fizioterapevtu, ki vas bo spremljal in vodil na vaši poti do brezbolečinskega stanja!