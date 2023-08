Ta skrivnost bo revolucionirala vaše življenje! #VŽIVO

Oglasno sporočilo

Kaj? Kdaj? Kdo? Zakaj? Na vsa ta vprašanja ima odgovore Sanja. Foto: Dreamstime

Sanja – vedeževalka, svetovalka, life coach in energetska terapevtka

Več kot 30 let se ukvarjam z vedeževanjem, svetovanjem, life coachingom in energetsko terapijo, sanjami ter Reikijem. Moje življenjsko poslanstvo je pomagati ljudem, ki iščejo razumevanje, notranji mir in smisel svojega življenja. Moje izkušnje in znanje, ki sem jih pridobila skozi leta, mi omogočajo, da na intuitiven način pomagam svojim strankam odkriti njihove prave potenciale in izboljšati kakovost življenja. Pomagam jim razjasniti zapletene in nejasne situacije, najti pravo pot in rešitve za probleme.



Verjamem, da smo vsi rojeni z nečim posebnim in edinstvenim, kar nas naredi drugačne od drugih. Moje delo je pomagati ljudem odkriti njihove edinstvene talente in jih uporabiti na način, ki jih bo izpopolnil in osrečil. To dosežem s pomočjo svoje intuicije in povezovanjem z Akašo Zemlje, ki mi omogoča, da globoko razumem svoje stranke, njihove potrebe in želje, morda celo bolje, kot se poznajo sami. Zato jim lahko svetujem in jih usmerjam.

Pomagam ljudem v stiski, ki se soočajo s stresom, tesnobo in težavami v odnosih. Odgovarjam na vprašanja glede partnerstva, financ, službe, zdravja in pomagam izboljšati vsa ta področja. Mnogi me sprašujejo za osebe, s katerimi so povezani in celo za svoje domače ljubljenčke. Velik poudarek dajem tudi na duhovno rast in razvoj. Ker se veliko delam posvečam sebi in napredujem, saj imam tudi sama velike težave, kot vsi, vem, kako se jih da rešiti. Če ste na to iskreno pripravljeni, vam lahko pomagam z resnico, z zmanjšanjem ega in blokad doseči srečo in ravnovesje. Skupaj odkrivamo vaše notranje moči in sposobnosti, ki vam omogočajo, da se zavedate lastnega polnega potenciala in uresničujete svoje cilje.



Moje znanje in izkušnje so pridobljene skozi tri desetletja dela s strankami različnih starosti, ozadij in življenjskih poti. Moja posebna sposobnost je, da na globok in subtilen način razumem posameznika in njegove težave. To mi omogoča, da pristopim do vsakega posameznika na njegovi ravni in ga podprem pri njegovi rasti ne glede na to, kaj želi, tudi če so želje neobičajne.

Preizkusite BREZPLAČNO vedeževanje še danes! Če iščete pomoč pri razreševanju težav v vašem življenju, pa naj bodo te čustvene, fizične ali duhovne narave, sem tu za vas. Skupaj bomo lahko oblikovali načrt, ki vam bo pomagal doseči vaše cilje in potencial, tako da boste živeli življenje, ki si ga resnično želite.



Orodja in delo/Metode in pripomočki

Podajte se na novo pustolovščino in odkrijte, kako doseči svoje sanje v prihodnosti. Foto: Dreamstime

Odgovore na vaša vprašanja o preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti vam pomagam poiskati z različnimi orodji in metodami, ki jih uporabljam pri svojem delu, vendar pa so eno od najbolj priljubljenih orodij, ki ga uporabljam, vedeževalske Tarot in ciganske karte. Karte mi omogočajo, da bolje razumem in interpretiram energijo, ki kroži okoli mojih strank, in vam lahko pomagam bolje razumeti, kaj se dogaja v vašem življenju.



Pri svojem delu uporabljam različne vrste Tarot kart, saj imajo vsake svoje značilnosti in prednosti. Medtem ko Tarot karte pomagajo razumeti večje življenjske teme, kot so ljubezen, kariera in družina, pa ciganske karte pomagajo pri bolj specifičnih vprašanjih, kot so dnevne odločitve, čas dogajanja in dejanja. Angelske karte pa so za višje cilje in prepoznavanje duševnih potreb ter karmične naloge, ki jo morate opraviti v vašem življenju.

Poleg tega uporabljam tudi intuicijo, povezavo z Akašo Zemlje, vašimi vodniki in druge tehnike za razumevanje in interpretacijo energij. Pri svojem delu se osredotočam na intuitivne odgovore in razumevanje vaše resnične narave in želja, ki mi omogoča, da vam ponudim edinstveno in prilagojeno izkušnjo svetovanja. Dejansko vam povem resnico, to, kar vidim v kartah, in ne, kar bi rad vaš ego slišal, temveč kar potrebuje vaša duša, ki hrepeni po svobodi ter sreči.

Moje delo pa ni omejeno samo na karte, ampak vključuje tudi energetske tehnike, kot je Reiki, ki pomaga pri zdravljenju telesa in uma, lajšanju stresa in tesnobe ter izboljšanju splošnega dobrega počutja. Razlagam tudi sanje. Ustvarila sem svoj lasten sanjski slovar in metode astralnih potovanj.

Mnogi so presenečeni, saj ne potrebujem vaših podatkov, le stik z vami in da se v mislih povežete z osebo, o kateri sprašujete. Zato je dobro, da ste pri vprašanjih jasni, fokusirani, iskreni in čim bolj natančni, ker boste potem tudi dobili konkretne odgovore.

S pomočjo coachinga pa vam pomagam, da sami odkrijete rešitve. Po potrebi vam dam vaje, konkretne napotke, kaj storiti, da se premaknete z mrtve točke.

Verjamem, da so vsa orodja in tehnike, ki jih uporabljam pri svojem delu, samo pripomočki, ki mi pomagajo bolje razumeti vaše potrebe in cilje ter vam ponuditi vodenje in podporo na vaši poti. Pomagam vam odkriti vaš notranji potencial in vas usmerjam k pravilni odločitvi, da dosežete notranji mir in izpopolnjenost.

Bistvo mojega dela

Z brezplačnim vedeževanjem preoblikujte svojo prihodnost že danes. Foto: Dreamstime

Moje delo je predvsem namenjeno pomoči ljudem pri doseganju ciljev in izboljšanju njihovega splošnega dobrega počutja. Želim, da se ljudje po seansi svetovanja počutijo bolj samozavestne, mirne in polne energije, pripravljeni na vse, kar jim življenje prinese. Ali pa da imajo nekaj konkretnega, oprijemljivega, metodo, s katero si lahko pomagajo priti naprej v življenju in prevzamejo usodo, vajeti v svoje roke.

Moje delo je osredotočeno na razumevanje vaših želja in ciljev ter ponujanje orodij in nasvetov za dosego teh ciljev. Želim, da se po seansi počutite bolj osredotočeni, očiščeni in motivirani, pripravljeni na premagovanje ovir in sprejemanje pravih odločitev za vaše življenje. Ste pripravljeni na resnico in napredek? Pokličite me.

Naročnik oglasnega sporočila je ZEN21, D. O. O.