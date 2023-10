Od glave do stopal: katere so občutljive točke astroloških znamenj?

Oglasno sporočilo

V svetu astrologije se verjame, da imajo vsa znamenja svoje edinstvene lastnosti in občutljive cone oziroma predele telesa. Kako se lahko te značilnosti in območja uporabijo za povečanje bližine in razumevanja med partnerji?

Spoznajte skrivnosti čutne povezanosti in odprite vrata novim doživetjem. Foto: Freepik

V astrologiji ima vsako znamenje zodiaka občutljive točke, ki so ključne za razumevanje in povezovanje na čutni ravni. So nekakšne skrite poti do srca in duše posameznika. Ko partnerja v razmerju k tem točkam pristopita z ljubeznijo, spoštovanjem in nežnostjo, lahko to močno okrepi njuno čustveno in fizično povezanost.

Občutljive točke astroloških znamenj so deli telesa, ki so zelo delikatni in predstavljajo vrata do popolne predaje in globoke čutne povezave. Dotiki in masaža teh predelov lahko osebo resnično vzburijo. Zanimivo je, da ima vsako astrološko znamenje del telesa, ki mu vlada. Če veste, kje leži ta občutljiva točka, lahko močno popestrite in igro v spalnici dvignete na višjo raven.

OVEN (21. marec–20. april)



Ovni so pogosto opisani kot vodilno znamenje zodiaka, ki prekipeva od energije. Njegovo občutljivo območje je glava oziroma lasišče. Nežno božanje po glavi ali masaža lasišča bo ovna popeljalo v svet globoke čutne sprostitve.



Jesen bo za štirimi stenami zelo vroča! Spoznajte, kaj vas čaka, z BREZPLAČNIM vpogledom! Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje oven in odkrijte, kaj vas čaka.

BIK (21. april–21. maj)

Bik slovi po svoji trdni in močni naravi ter zemeljskih lastnostih. Njegov vrat je področje, kjer se skriva njegova občutljivost. Nežen poljub na vrat bo ukrotil pogumnega bika in naredil čudeže, zato kar pogumno!

Marsikatero znamenje bo jeseni spoznalo, kaj je to prava ljubezen – boste vi med njimi? Odkrijte z BREZPLAČNIM vpogledom.

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje bik in odkrijte, kaj vas čaka.

DVOJČKA (22. maj–21. junij) Dvojček je izredno komunikativen in radoveden. Pri komunikaciji z drugimi in odkrivanju sveta rad uporablja roke, zato ni presenečenje, da so prav roke njegov bolj občutljiv predel telesa. Držanje rok ali nežna masaža zapestja bosta prebudila njegove čute.



Kako najti pravo osebo zase? Prejmite usmeritev z BREZPLAČNIM ljubezenskim vpogledom. Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje dvojčka in odkrijte, kaj vas čaka.

RAK (22. junij–22. julij)

Rak je zelo čustveno in skrbno znamenje zodiaka. Nežni dotiki njegovega prsnega koša in trebuha bodo prebudili njegove čute in okrepili ljubezensko povezavo v odnosu. Ker se na tem predelu počuti najbolj ranljivo, je treba paziti, da dotiki niso pregrobi.



Kaj si ljubljena oseba misli o vas? Prejmite svojo ljubezensko analizo ZDAJ!

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje rak in odkrijte, kaj vas čaka.

LEV (23. julij–23. avgust) Lev je izjemno ponosen in strasten predstavnik zodiaka. Njegova skrivna moč se skriva na predelu hrbta. Senzualna masaža ali nežni dotiki s peresi bodo poglobili povezavo in ustvarili nepozabno vzdušje.



Kaj vas jeseni čaka v ljubezni? Odkrijte, kaj prihaja, z BREZPLAČNIM vpogledom. Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje lev in odkrijte, kaj vas čaka.

DEVICA (24. avgust–22. september)

Devica je analitično in eno najbolj skrbnih znamenj. Njen trebuh in spodnji del hrbta sta coni, ki ju je mogoče izkoristiti za povečanje čustvene povezanosti. Nežno božanje po trebuhu ali masaža spodnjega dela hrbta bo devico popeljalo v globoko sprostitev.



Ali vas še ljubi? Odkrijte prihodnost ljubezenskega odnosa ZDAJ!

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje devica in odkrijte, kaj vas čaka.

BREZPLAČNO vedeževanje samo za vas! Odkrijte, kaj vas čaka v LJUBEZNI! Je med vama prava ljubezen ali recept za katastrofo? Pokličite na telefonsko številko 01 600 77 00 in izkoristite PET MINUT BREZPLAČNEGA pogovora še danes.

TEHTNICA (23. september–23. oktober)

Tehtnica je zelo uravnoteženo in harmonično znamenje. Njeni boki in ledveni predel so ključna področja za sprostitev. Nežno božanje (lahko s peresi) bo okrepilo njene čute, zaradi česar se bo lažje prepustila.



Ste na pragu nepozabne ljubezenske zgodbe? Odkrijte svojo prihodnost ZDAJ!

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje tehtnica in odkrijte, kaj vas čaka.

ŠKORPIJON (24. oktober–22. november) Škorpijon je skrivnosten in izredno strasten predstavnik zodiaka. Nežni dotiki na predelu medenice bodo pomagali prebiti njegov oklep, zaradi česar boste z njim lažje ustvarili čutno povezavo, ki se je bosta še oba dolgo spominjala.



Poslovite se od negotovosti v ljubezni. Prejmite jasno usmeritev z BREZPLAČNIM vpogledom. Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje škorpijon in odkrijte, kaj vas čaka.

STRELEC (23. november–21. december)

Strelca vodita svoboden duh in pozitiven pogled na življenje. Njegova stegna in boki so ključne cone, ki jih je treba raziskati. Nežno božanje stegen bo strelcu prineslo občutek, da je ljubljen in da se razume njegove želje ter potrebe.



Kaj vas jeseni čaka na romantičnem področju? Spoznajte svojo prihodnost z BREZPLAČNIM vpogledom.

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje strelec in odkrijte, kaj vas čaka.

KOZOROG (22. december–20. januar) Kozorog je izredno discipliniran in odgovoren. Njegova kolena so področje, kjer se počutijo najbolj ranljivo. Z nežnim božanjem kolen (zlasti na pregibu) boste povzročili mravljinčenje po celotnem telesu, zaradi česar bo kozorog padel v ekstazo in se popolnoma prepustil svojemu partnerju. Ne čakajte, da se vaša ljubezenska situacija spremeni! Najdite pot do svoje druge polovice z BREZPLAČNIM vpogledom. Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje kozorog in odkrijte, kaj vas čaka.

VODNAR (21. januar–18. februar)

Vodnar je zelo samostojno znamenje, ki hrepeni po svežini in novostih. Predel gležnjev in meč so ključne cone, s katerimi boste razorožili vodnarja. Nežno božanje meč ali masaža gležnjev bosta povečala čutno povezavo s partnerjem.



Poskrbite, da bo preostanek leta vroč in nepozaben! Odkrijte prihodnost z BREZPLAČNIM vpogledom.

Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje vodnar in odkrijte, kaj vas čaka.

RIBI (19. februar–20. marec) Riba je izredno empatična in zasanjana predstavnica zodiaka. Njena stopala, s katerimi čuti svet okoli sebe, so cona, ki jo bo dodatno sprostila. Z nežnim božanjem in različnimi masažami stopal boste ribo popeljali v svet sprostitve in ljubezni.



Jeseni bodo v ljubezni veliki preobrati! Odkrijte, kaj vas čaka z BREZPLAČNIM vpogledom! Preberite tudi svoj mesečni horoskop za astrološko znamenje ribi in odkrijte, kaj vas čaka.

Naročnik oglasnega sporočila je ZEN21, D. O. O.