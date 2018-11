Prostata – kaj je že to?

Oglasno sporočilo

Vsak november je tako na cestah videti več moških, ki si cel mesec skrbno negujejo svoj kosmati podnosni zaklad, globalno in slovensko kampanjo pa podpira vedno več oglaševalcev in podjetij, ki jim je mar za tiste moške bolezni, na katere Movember še posebej opozarja – rak na prostati, rak na modih, skrb za mentalno zdravje.

Pri nas je v zadnjih letih ogromno naredil Lidl Slovenija, ki kot glavni donator v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet že šesto leto zapored sodeloval z Gibanjem Movember Slovenija.

Prostata?! Hmm?!

Med oglaševalskimi bloki na televiziji pogosto slišimo tržne slogane v stilu: "Imate težave z uriniranjem? Se ponoči pogosto zbujate in hodite na stranišče...", ki opozarjajo na težave s prostato. Ne recite, da jih še niste slišali!

A koliko nas pri tem sploh ve, kakšna je funkcija te žleze, ki po 45. letu starosti pesti med 50 in 60 odstotkov moških, po 80. letu pa že skoraj vsakega. Prostata je moška spolna žleza, katere osnovna naloga je, da tvori izločke, ki so del semenske tekočine in izločke, ki varujejo spodnja sečila pred vnetji.

Prav tako je prostata ključni organ, ki s krčenjem svojih mišičnih vlaken zagotavlja, da moški med orgazmom potiska semensko tekočino v sečnico in tako zagotovi bistven del njenega skupnega volumna. Med glavne težave v zvezi s prostato sodita rast oz. benigna hiperplazija prostate (BHP) in pa rak prostate.

Dejavniki tveganja

Z rakom prostate so bolj ogroženi moški, ki:

imajo bližnjega sorodnika, zbolelega za rakom prostate. Če ga ima ali ga je imel vaš brat ali oče, ste dva- do trikrat bolj ogroženi kot moški, katerih sorodniki so (bili) brez te diagnoze. Bolj ste ogroženi tudi tisti, ki imate sorodnice prvega reda z rakom dojk;

so stari 65 let ali več;

uživajo hrano z veliko maščobami (predvsem nasičenimi);

imajo čezmerno telesno težo;

so premalo telesno dejavni.

Redni pregledi in zdrav življenjski slog

Tudi če ne trpimo za značilnimi simptomi povečane prostate, je torej zelo priporočljiv pregled enkrat letno! Ta lahko poteka rektalno, z ultrazvočnimi preiskavami sečil in prostate ali z merjenjem nivoja prostatično specifičnega antigena (PSA), še pred vsem tem pa se opravi preprost test urina.

Pomembno vlogo in vpliv na normalno delovanje prostate imata zlasti zdrav življenjski slog ter pravilna prehrana. V praksi to pomeni zadostno količino gibanja, pitje zadostnih količin vode, omejeno uživanje alkohola, kave, maščob, tobaka in močnih začimb. V zadnjih letih je bilo opravljenih tudi precej študij, ki so potrdile da ob zmernejših težavah z BHP lahko uspešno pomagajo tudi nekateri rastlinski izvlečki, kot so npr. korenine koprive, palmeta, buče in zadostni vnos cinka, selena ter vitamina E.

Predvsem pa: bodimo ozaveščeni, hodimo na preglede in širimo zavest z zdravim zgledom!

