Nagradna igra: iščemo jogurtne brke

Začelo se je leta 2003 v Avstraliji in se počasi prek Južne Afrike in Evrope razširilo po vsem svetu. Moški so začeli z brki opozarjati drug drugega na pomen zdravega življenjskega sloga, da je treba govoriti tudi o moških boleznih in se čim večkrat odpraviti na preventivni zdravniški pregled.

Potem ko so bile oktobrske akcije za ozaveščanje namenjene ženskim boleznim, je november čas, da je malce več pozornosti namenjene moškim.

Lidl Slovenija v okviru svoje zaveze Ustvarimo boljši svet že šesto leto podpira svetovno gibanje Movember in pomaga širiti njegovo poslanstvo – ozaveščanje o skrbi zase ter o boleznih, ki lahko prizadenejo sodobnega moškega. Glavni poudarek je na rakih prostate in mod, duševnem zdravju in preprečevanju samomorov.

Namig: z nakupom jogurta boste tudi dobrodelni Ob nakupu navadnega jogurta Pilos (500 ml, 3,2 % m. m.) bo Lidl Slovenija 10 centov namenil Kliničnemu oddelku za urologijo UKC Ljubljana.

Zaščitni znak gibanja so brki

Rak prostate je najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških po 50. letu, zato zdravniki moškim po 45. letu priporočajo testiranje. Obolevnost za rakom prostate pri nas in v svetu raste. Nevarnostni dejavniki za nastanek bolezni so starost, rasa in dednost. Petina bolnikov ima tudi družinsko obremenitev.

Moški se na široko izogibajo zdravnikom, že ko gre za malce resnejši prehlad. Ko pride do resnih težav, pa se raje trmasto prepričujejo, da je vse v redu. Prav temu je namenjena ta "kosmata" kampanja – spodbujanju moških, da začnejo aktivno skrbeti za svoje zdravje.

Lidl Slovenija podarja bone za 20 evrov

Če se ta mesec vseeno ne nameravate odpovedati rednemu britju, si lahko nadenete vsaj jogurtne brke. Kajti oblika ni pomembna, glaven je dober namen.

Čeprav je poslanstvo gibanja Movember povsem resno, pa je prav, da si privoščimo malce nagajivosti. Zanima nas, kako vam pristajajo jogurtni brki. Pošljite nam svoj selfi ali kakšnega skupinskega, na katerem se vidi, da ste pili jogurt.

Med vsemi prejetimi selfiji, ki jih bomo tudi objavili, bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli bon v vrednosti 20 evrov za nakup v Lidlovih trgovinah.

Nagradna igra traja do 30. novembra.

Lidlovi kampanji Movember so se pridružili David Urankar, Andraž Andrejc, ustvarjalec bloga Kdor to bere, in Juret Marolt, ustvarjalec bloga Ljubki nesmisel, ki nas bodo v prihodnjih tednih opominjali, da se pravi moški zaveda svoje ranljivosti in zato redno skrbi za svoje zdravje.