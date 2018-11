Movember: pregled slavnih brkačev skozi zgodovino

Oglasno sporočilo

November, ki se je skozi leta skoraj da že preimenoval v movember, vsako leto poskrbi, da po ulicah opažamo vse več brkatih moških. Na ta način izkažejo podporo Gibanju movember, ki moške po vsem svetu ozavešča o pomenu skrbi za zdravje in o najpogostejših boleznih, ki lahko prizadenejo sodobnega moškega.

Če ste se tudi vi odločili, da se letos mesec dni ne boste dotaknili brkov oziroma jih boste le skrbno negovali, ste se vsekakor odločili pravilno! Seveda ste z brki bolj cool, a predvsem s tem izražate stališče. Stališče, da vam ni vseeno! Da vam ni vseeno za svoje zdravje, za zdravje drugih, za težke zdravstvene težave, s katerimi se spoprijemajo moški, ki obolevajo za rakom na prostati in rakom na modih po vsem svetu! In zato, ker vam je mar, ste v resnici še posebej cool!

Tokrat smo se lotili miniseznama najbolj "coolskih" brkačev v zgodovini:

1. Friedrich Nietzsche

Tako kot so bila globoka ter intenzivna razmišljanja tega legendarnega nemškega filozofa, tako so bili intenzivni in neobvladljivi njegovi brki. A le na videz, znotraj kaosa se je vedno skrival red!

2. Charlie Chaplin

Ta velemojster igre in samoironije je morda najbolj zaznamoval zgodovino hollywoodskega nemega filma. Po rodu je bil Anglež in tako kot je bil znan po neutrudnih pripravah ter natančnosti med snemanji svojih filmov, je bil znan tudi po vedno urejenih brkih.

3. Hulk Hogan

Kdor je odraščal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zagotovo pozna ikono wrestlinga Hulka Hogana. V tipičnem ameriškem slogu je na borbah zmagoval tako, da se je kot feniks dvignil iz na videz nerešljivih situacij in povedel pravico med navdušence po vsem svetu. Najbrž so bili za to krivi tudi njegovi brki!

4. Freddie Mercury

Nikakor ne moremo mimo te brkastične ikone. In prav je tako, zlasti letos, ko je pred kratkim v kinematografe prišla težko pričakovana filmska biografija njegovih Queenov z izvrstnim igralcem Ramijem Malekom v glavni vlogi.

5. Ivan Cankar

Pa zaključimo s slovenskim brkačem, ki je morda eden najbolj znanih slovenskih moških z brki. Zlasti ker letos beležimo 100. obletnico njegove smrti - prava brkaška legenda Slovenije!

