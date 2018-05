Zvezdnica razkrila, zakaj nosi turbane

Številni so bili prepričani, da gre le še za eno modno muho, ko se je soproga slavnega igralca Willa Smitha, igralka Jada Pinkett Smith, začela v javnosti pojavljati s turbani oziroma naglavnimi rutami. Zdaj je razkrila, da je za tem povsem drug razlog.

Igralka nosi turban zaradi močnega izpadanja las. Foto: Getty Images

"Res je, da rada nosim turbane, ker se v njih počutim kot kraljica. A moda ni glavni razlog za to. Pred kratkim sem namreč začela izgubljati lase," je Jada Pinkett Smith razkrila v oddaji Red Table Talk, ki se predvaja na novi platformi Facebook Watch, ter dodala, da o tem vsekakor ni lahko govoriti.

Lasje so ji namreč veliko pomenili, imela jih je za nekakšen modni dodatek. Veliko časa in pozornosti je namenjala negi svojih dolgih las. Potem pa se je nekega dne med prhanjem zgodilo nekaj, česar niti v sanjah ni pričakovala. "Bila sem res preplašena, ko se je vse skupaj začelo. Med prhanjem mi je v dlani ostal ogromen šop las. Moja prva misel je bila, ali bom zdaj plešasta."

Zaradi izpadanja las si je v začetku leta omislila krajšo pričesko. Foto: Getty Images Izpadanje las se je nadaljevalo, zato je obiskala zdravnike, ki so opravili vse možne preiskave. Pravega vzroka ne najdejo – nekateri pravijo, da bi lahko bil kriv stres, spet drugi pa sumijo, da bi lahko pri igralki izbruhnila avtoimunska bolezen alopecija, kjer izpadajo lasje, lahko pa tudi vse druge dlake po telesu – vključno z obrvmi in trepalnicami.

Po prvem šoku in preplahu se je igralka vzela v roke. Rekla si je, da imeti redke lase ali biti plešast ni nič v primerjavi s tem, kar prestajajo v svojih življenjih številni drugi ljudje. "Višja sila ljudem toliko jemlje. Ljudje tam zunaj se borijo z rakom. Nekateri imajo bolne otroke. Vidim, kaj vse lahko vsak dan ljudem vzame višja sila. Ko sem tako pogledala na stvari, sem se postavila na realna tla," je povedala Jada.

Zaradi izpadanja las se je v začetku leta poslovila tudi od dolge pričeske in se odločila za kratek, asimetričen paž. Z novo pričesko je nadvse zadovoljna in se dobro počuti, njen novi videz pa ja všeč tudi njenemu slavnemu soprogu, ki je ženino novo frizuro pohvalil kar na družbenih omrežjih.

