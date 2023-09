Ženska z domnevno največjimi prsmi na svetu: Moje življenje je pekel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinska televizijska voditeljica, pevka in igralka Lorena Fabiana Colotta, znana pod umetniškim imenom Sabrina Sabrok, ima zaradi plastičnih operacij po njenih besedah "največje prsi na svetu", a nedavno je priznala, da ima zaradi njihove velikosti veliko težav.

Manekenka in igralka Sabrina Sabrok trdi, da ima največje prsi na svetu, a zaradi njihove velikosti in teže se počuti, kot da ji "nož reže v hrbet". Zaradi svojega nenaravnega videza in pretiravanja s plastičnimi operacijami se Sabrokova pogosto pojavlja na naslovnicah. Prvič si je prsi povečala pri 25 letih.

Od takrat je 52-letnica imela že 15 operacij samo na prsih, ki so jo stale več kot 100 tisoč dolarjev (95 tisoč evrov), skupaj pa njene prsi tehtajo okoli 14 kilogramov, vsaka posebej okoli sedem kilogramov. Zaradi prevelike teže in hudih bolečin v hrbtu so ji kirurgi svetovali odstranitev vsadkov.

"Ne morem prezreti bolečine"

"To je vplivalo na moje celotno življenje, saj ne morem prezreti bolečine," je povedala za NeedToKnow.co.uk. "Zdi se mi, kot da mi nož počasi reže v hrbet, vendar nočem pomanjšati oprsja, saj se ne vidim brez ogromnih vsadkov," je še povedala in dodala, da si vsadkov kljub bolečinam vsaj za zdaj ne želi odstraniti.

Trdi, da so ji njene prsi utrle pot do uspeha

Trenutno živi v Mexicu City, kjer se posveča rehabilitaciji in terapijam, s katerimi bi lahko ohranila svoje vsadke, a bolečina se za zdaj ne zdi nič manjša, zato ne zavrača možnosti, da si bo morala prsi iz velikosti TTT zmanjšati na velikost C.

"Delam preproste vaje, a vseeno zelo boli. Ne vem, kaj se bo zgodilo, če bom ostala taka, ampak mislim, da bo samo še slabše. To vpliva na moj um, ker verjamem, da so moji vsadki koristili celotni karieri, zato jih zelo cenim," je povedala in dodala, da je zadnja možnost tudi odstranitev vsadkov.

Kljub težavam z vsadki pa Sabrokova zagovarja zdrav način življenja in poudarja, da je za dobro hidracijo kože pomembno vnesti dovoljšno količino vode, ne uživati alkohola, saj ta izsušuje kožo, in ne kaditi, saj kajenje povzroča hitrejše staranje.

Preberite še: