Umrl je Max Modic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo je v 56. letu starosti umrl slovenski filmski kritik, producent in publicist Max Modic.

V nedeljo se je po dolgi in težki bolezni poslovil Max Modic, so objavili v tedniku Mladina, kjer je bil Modic dolgoletni sodelavec. Ob novinarstvu se je ukvarjal s stripi, filmsko kritiko in produkcijo.

Modic je veljal za velikega podpornika pornografije - ustanovil je Zavod za kulturo pornografije 69, bil je idejni oče celjskega trdoerotičnega sejma, posnel pa je tudi več celovečernih pornografskih filmov. Kot je pred leti povedal za Siol.net, je na to področje zašel "iz čistega entuziazma. Ko se ti prvič posreči, poskusiš še drugič."