Kaj se dogaja v zakulisju pevskega šova?

Nova zvezda Slovenije

Smeh, solze, trema, živčnost … To je le nekaj čustev, s katerimi se, tik preden stopijo na oder in strogo žirijo, spopadajo tekmovalci šova Nova zvezda Slovenije. A v zakulisju tako njim kot njihovim bližnjim ob strani stoji zabavni Tadej Bricelj, novi obraz Planet TV.

Tadej Bricelj je tisti, ki tekmovalce in njihove družine bodri v zaodrju šova Nova zvezda Slovenije, kjer ne manjka solz sreče in žalosti. Voditelj, ki je radijski mikrofon zamenjal za televizijske kamere, se je znašel kar na dveh televizijskih frontah. Kot komentator gostuje v oddaji Od težaka do junaka, ki jo vodi Jasna Kuljaj, poleg tega pa bo v zakulisju šova Nova zvezda Slovenije zdaj, ko se dogajanje seli na veliki oder, bodril tekmovalce in njihove družine.

V zakulisju šova Nova zvezda Slovenije je vedno zelo pestro.

"Vzdušje v zaodrju je res noro, naelektreno, prežeto z vsemi mogočimi čustvi … Tečejo solze sreče in kdaj tudi žalosti, grizejo se nohti od treme, ampak moram poudariti, da je na koncu vseeno večina kandidatov nasmejana in da komaj čakajo, da stopijo na oder ter odpojejo. Takrat pozabijo na tremo in se prelevijo v prave zvezdnike, vsak tam pusti svoje srce, od sebe res da svoj maksimum. Tako da lahko prav vsem tekmovalcem ne glede na uvrstitev čestitam in se jim priklanjam za vse, kar sem do zdaj videl in slišal," pravi Bricelj.

In čeprav se je bitka za tisto eno in edino pevsko zvezdo v šovu šele dobro začela, ima zgovoren voditelj v rokavu že kar nekaj zanimivih anekdot iz zaodrja. Tam se namreč dogaja marsikaj. Tik pred nastopom počijo kakšne hlače in jih je treba za silo zašiti, razpade pričeska, pa je treba v nekaj sekundah splesti novo kito, ali pa potolažiti kakšno hlipajočo mamo, ki jo kar razganja od živčnosti in ponosa.

Kaj vse se je zgodilo v zaodrju šova Nova zvezda Slovenije, ki se že to soboto seli na veliki oder, preverite v soboto ob 21.15 na Planet TV.

Bricelj se je v vlogo voditelja hitro vživel. "Ena zanimivost pa je vezana na moje prehranjevanje, medtem ko snemamo. Ker se trudim čim bolj zdravo jesti, pred snemanji poskrbim, da vase vnesem dovolj elektrolitov, torej vitaminov in mineralov, ki mi v trenutkih utrujenosti in padca zbranosti še kako pomagajo. Vmes pijem tudi veliko vode, pa kakšno proteinsko čokoladico si privoščim … No, nazadnje pa sem iz hotela ukradel štiri kuhana jajca in jih pojedel med premorom," razkrije v smehu in doda: "In zakaj prav jajca? Ja, ker sem zaradi gostovanj v oddaji Od težaka do junaka tudi jaz na dieti in ker je na teh celodnevnih snemanjih težko priti do zdravega obroka, sem tako rešil zagato."

Kamera je njegova velika strast

Sicer pa se v novi voditeljski vlogi odlično počuti. Pravi, da je tudi v delu na radiu nadvse užival, a da je v vseh teh letih tam naredil in izkusil vse, kar je želel. Zato meni, da je bil čas za kakšen nov izziv. "Nekako se je čisto po naključju zgodil klic ali dva in tako sem se znašel kar v dveh oddajah, ne le v eni. Najprej me je zaskrbelo, kako bom to uskladil z vsemi drugimi obveznostmi, a hkrati te priložnosti nisem hotel izpustiti iz rok. Ampak če sem iskren, je kamera moja največja strast, tako da sem vesel, da sem del tako Nove zvezde Slovenije kot oddaje Od težaka do junaka," še pove.