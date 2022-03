Štiridesetletnica Jessica Biel in skrivnost njene postave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes štirideseti rojstni dan praznuje Jessica Biel, igralka, ki je zaslovela v družinski nadaljevanki Sedma nebesa in nadaljevala uspešno zgodbo v še nekaj filmih. Leta 2012 se je poročila z Justinom Timberlakom.

Jessica Biel je zaslovela že pri 14 letih z vlogo Mary Camden-Rivera v družinski nadaljevanki Sedma nebesa, ki je bila velika uspešnica tudi pri nas.

Ekipa iz uspešne nadaljevanke Sedma nebesa. Foto: Guliverimage Kasneje je dobila vloge tudi v večjih hollywoodskih filmih, kot so Teksaški pokol z motorko, Pravila privlačnosti, Blade: Trojica, Elizabethtown, Cellular, Gasilca pred oltarjem, Iluzionist.

Foto: Reuters

Leta 2012 se je poročila z Justinom Timberlakom, s katerim ima dva sinova. Silas se je rodil aprila 2015, Phineas pa septembra 2020.

Staranje je nekaterim zvezdnikom mučno, a zdi se, da Jessica Biel s tem nima težav.

In kaj je skrivnost njene popolno postavo?

Jessica sebe opisuje kot "vseživljenjsko" športnico. "Zavedam se, kako se počutijo moje mišice, kakšen je občutek, ko se kaj spremeni. Šport in telesna aktivnost mi pomagata vzdrževati tak odnos do lastnega telesa."

Redno telovadi z možem

Jessica redno telovadi z Benom Brunom, še posebej rada pa z možem Justinom Timerlakom.

Redno vadi jogo

Jessica že več kot desetletje vadi jogo. "Sprva sem imela občutek, da ne bom zmogla vse teh norih položajev, in še vedno jih ne zmorem, vendar ne tekmujem z nikomer. Jogo želim demistificirati ter jo predstaviti več ženskam in moškim, saj ni nujno, da je zastrašujoča."

Zmerno se prehranjuje

Jessica je za Los Angeles Times priznala, da je pri prehrani zmerna, opustila je le dve stvari. "Iskreno povedano, počutim se bolje, če ne jem glutena, pšenice in mlečnih izdelkov," je dejala. "Moja prebava je boljša, počutim se bolje, imam več energije."

Redno planinari

Jessica obožuje pohodništvo. Leta 2010 se je povzpela celo na goro Kilimandžaro. "Naučila sem se, da lahko napredujem, kar je bilo zame vznemirljivo," je takrat povedala za Glamour. "Ko prideš v divjino in odstraniš vse stvari iz vsakdanjega življenja, resnično pridobiš veliko spoštovanje do svojega življenja, preprosto do takšnega, kot je."

