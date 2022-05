Nova tragedija: Nicku Cavu umrl že drugi sin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbenik je sporočil, da je pri 30 letih umrl njegov sin Jethro. Pred slabimi sedmimi leti je v nesrečnih okoliščinah že umrl njegov sin Arthur, ki je imel takrat 15 let.

"Z globoko žalostjo lahko potrdim, da je umrl moj sin Jethro," je avstralski glasbenik Nick Cave sporočil v izjavi za javnost in dodal, da v imenu svoje družine prosi za spoštovanje njihove zasebnosti.

Jethro je bil eden od Cavovih štirih sinov, rodil se mu je po krajšem razmerju z Avstralko Beau Lazenby, Jethro se je ukvarjal z igralstvom in manekenstvom, pred kratkim pa so ga v Melbournu aretirali zaradi fizičnega napada na mater. Umrl je dva dni po tem, ko so ga izpustili iz zapora, po besedah njegovega odvetnika naj bi trpel za shizofrenijo, poroča Daily Mail.

Sedem let od smrti najstniškega sina

To je že druga tragična izguba za Cava, julija 2015 je po padcu s pečine v Brightonu v Veliki Britaniji umrl njegov takrat 15-letni sin Arthur, ki je pred tem zaužil LSD.

Nick Cave ima iz prvega zakona sina Luka, z zdajšnjo ženo pa sina Earla, Arthurjevega brata dvojčka.