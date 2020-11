Nov parček na Hitradiu Center

Oglasno sporočilo

Na Hitradiu Center so jesen začeli z novim jutranjim šovom FEEL GOOD JUTRO. Vaša družba na poti v službo bosta odštekana pevka Anabel in pa znana Instagram faca Alen Podlesnik.

Na vprašanje, kaj meni o svojem sovoditelju, ki ga Instagram pozna kot "uradnega unboxerja Republike Slovenije", je Anabel povedala: "Všeč mi je, da ne zna pet, plesat ali igrat kakega inštrumenta, tako da ga vsaj v tem prekašam, na Instagramu namreč precej bolj 'raztura' od mene. Mi je pa super, ker je kljub temu, da je 12 let starejši od mene, precej manj zrel."

Kaj pa o Anabel meni Alen: "Najbolj mi je zabavno, da ona misli, da je bolj zrela od mene, ker že cela dva meseca skrbi za dve mački. Okej, šalo na stran – Anabel je top punca. Pije pivo, nosi široke hlače, ampak ne ogromno mejkapa… Pač, top punca. Šalo na stran, Bela je totalna faca in vsak dan imamo na radiu zastonj koncerte! Jutra na Hitradiu Center bodo z njo ful zabavna."

Glede na to, da sta oba voditelja zasvojena z družabnimi omrežji, pa lahko pričakujete veliko zabavnih vsebin tudi na Instagramu, You tubu in TikToku Hitradia Center.

