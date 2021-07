Britanski premier Boris Johnson se je v sredo udeležil slovesnosti National Memorial Arboretum ob odkritju spomenika policistom, ki so umrli pri opravljanju dolžnosti, na kateri je poskrbel za kar nekaj smeha.

Ko se je trudil odpreti dežnik, mu to ni uspevalo najbolje, s čimer je zabaval vse prisotne, med njimi tudi princa Charlesa.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Ko je sedel ob princu, je poskušal odpreti dežnik in pod njegovo zavetje povabil tudi notranjo ministrico Priti Patel, ki ga je zavrnila, nato pa je veter dežnik povsem obrnil, kar je povzročilo smeh princa in Patelove.

Premierjeva nespretnost je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, kjer so se spomnili še na en dogodek, ko Boris ne zna uporabljati dežnika. "Boris Johnson, nevarni bedak, je očitno edina oseba, ki je pod dežnikom še bolj mokra," se je glasil eden od tvitov, s katerimi se norčujejo iz Borisa in njegove uporabe dežnika.

Boris Johnson the very dangerous buffoon, seems to be the only person alive who gets even wetter when holding an umbrella in the rain?! pic.twitter.com/H9Fu5f7s2h #BorisJohnson #ToryLiars #umbrella — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) July 27, 2021

"Kako lahko drži dežnik in je še vedno tako moker? Imajo vsi svetlolasi voditelji težave z dežniki?" pa se je vprašala ena od tviterašic, ki je ob spomnila na dogodek, ko tudi nedkanji ameriški predsednik Donald Trump ni znal obvladovati dežnika.

How can he be holding an umbrella but getting so wet?

Do all blonde leaders have trouble with umbrellas? #BorisJohnson https://t.co/03G2J5yr4W — Clare Johnson (@ClareTwirler) July 27, 2021

The dude is just too lazy to even close an umbrella #DonaldTrump https://t.co/FGcIutmBah — Learning to be Dad (@learningtobedad) October 28, 2018



