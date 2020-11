Legendarna Cicciolina bo dobila nagrado za življenjsko delo

Pornhub, priljubljeni spletni portal s pornografskimi vsebinami, bo prihodnji mesec z nagrado za življenjsko delo ovenčal Cicciolino, legendarno pornoigralko madžarskih korenin s pravim imenom Ilona Staller, ki bo čez teden dni praznovala 69. rojstni dan.

Po besedah Coreyja Pricea, podpredsednika Pornhuba, si je nagrado prislužila, ker je "utelešenje mednarodne zvezdnice. Njeno življenje in zapuščina sta kombinacija umetnosti, mode, politike in pornografije".

Cicciolina je bila sicer med letoma 1987 in 1992 celo poslanka v italijanskem parlamentu, med njenimi najbolj odmevnimi političnimi potezami pa je bila ponudba, da je pripravljena imeti spolne odnose s Sadamom Huseinom v zameno za mir na Bližnjem vzhodu.

"Nagrade sem zelo vesela," pa je za Page Six povedala ob novici o Pornhubovem odlikovanju, "to je popoln primer zbliževanja starega in novega sveta pornografije. Dejstvo, da so me prepoznali kot ikono, ki je zaznamovala tisto obdobje, je velika čast. Pornografija je umetnost!"