Kako se Damjan Murko bojuje s stresom?

Napadajo ga otroci, odrasli in babice. Na družbenih omrežjih in v živo. Dobiva vse vrste komentarjev, tudi take z očitnimi znaki sovražnega govora. Toda zdi se, da gospodu Murku to ne pride do živega. V čem je njegova skrivnost?

Gospod Murko, navajeni smo, da vas vidimo v soju žarometov, toda danes bomo pokazali vašo bolj človeško stran. Sami ste zelo izpostavljeni raznim kritikam in napadom. Kako to zmorete?

Priznam, ni mi lahko. Včasih je težko obdržati stresne hormone pod nadzorom, a na srečo sem z vsemi žavbami namazan.

Velikokrat ste tarča jeznih besed na družbenih omrežjih. Je bilo tega veliko med promocijo vašega novega koledarja?

Pred koledarjem, med koledarjem in po koledarju. Že leta me blatijo, da sem poročen s sestrično, da me vzdržujejo starši ali da nimam talenta. Skratka, da sem sramota za vesoljno Slovenijo. Ta vojska nesramnežev se dan in noč trudi, da bi mi prišla do živega. Ampak veste kaj? Jaz sem po 20 letih še zmeraj tu.

Imate kakšno skrivnost, kako se ubraniti pred intenzivnim stresom?

Pravzaprav res. Ko se mi zdi, da se bom zlomil pod pritiskom in izjokal svoje srce, si zmešam žličko OK!Stress napitka. Kar naenkrat mi nič ne pride do živega. Mislim, da so tisti, ki se obremenjujejo z mano, pod veliko večjim pritiskom.

Hm, to pa je dober nasvet. Česa si želite več v letu 2021?

Predvsem strpnosti, prijaznosti in veselih obrazov, ki uživajo v mojem koledarju. Življenje je lepo! Pa zdravja zame, za mojo ženo, moje oboževalce in vse druge. Vse bo OK! 👌

Naročnik oglasnega sporočila je Nutrisslim.