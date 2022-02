Kaj je krivo za postavo Elizabeth Hurley?

56-letna Elizabeth Hurley je nedavno predstavila svojo osupljivo postavo v dvodelnih kopalkah, medtem ko se je spominjala svojih zadnjih počitnic, za katere je dejala, da so se zgodile tik pred prvim zaprtjem leta 2020.

"Ne pritožujem se, toda zdi se mi, da je bil moj zadnji dopust že pred zelo dolgo časa," je zapisala v objavi. "Za nekaj dni se bom pretvarjala, da sem na počitnicah, in živela ob obujanju spominov s telefonom v roki."

Lahko bi domnevali, da je mladosten videz igralke in manekenke posledica stroge diete in vadbe, a kot je povedala za The Cut leta 2017, gre v resnici za fizično in čustveno ravnovesje. "Ljudje me pogosto sprašujejo, kako sem lahko z leti videti tako dobro. Povem jim, da je treba skrbeti za svojo kožo, to je pomembno," je dejala.

"Poskrbeti moraš tudi za svoje zdravje. Ne moreš biti videti dobro, če nisi zdrav, in pomembno vlogo igra tudi prehrana. Ne smeš kaditi in piti alkohola. Pomembno je ostati pozitiven in angažiran ter ne biti jezen. Zdi se, da jeza ne gre z roko v roki z zdravjem."

Oktobra je Hurleyjeva svojo postavo pripisala zdravi prehrani, bogati z zelenjavo. "Že sto let nisem jedla predelane hrane," je pojasnila. "Ne jem sladkarij, pijem malo alkohola, ne kadim, a globoko obžalujem, da sem nekoč to počela. Naučila sem se jesti lažjo hrano in ne pozno popoldne. Mislim, da je ena najboljših stvari, kar sem jih storila, to, da je večina moje hrane zelenjava. Če imate za zajtrk rezino toasta, pojejte tudi jabolko."

Karkoli že počne, očitno deluje. Prejšnji mesec je Hurleyjeva posnela seksi fotografijo v bazenu.

