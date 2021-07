Igralka v zapor zaradi novačenja žensk v seksualni kult

38-letno igralko Allison Mack je sodišče spoznalo krivo za vrsto kaznivih dejanj, povezanih s kultom NXIVM. Z ustanoviteljem kulta Keithom Ranierjem je novačila ženske in jih prisiljevala v spolno suženjstvo, ves čas so morale biti na voljo moškim članom kulta, ob seksu so jih silili k napornemu fizičnemu delu in jim v kožo vžigali Ranierjeve začetnice.

Igralko je sodišče po tem, ko je priznala krivdo, obsodilo na dve zaporni kazni po 36 mesecev, ki ju bo služila hkrati, potem bodo sledila še tri leta pogojne kazni.

Foto: Reuters

Med sodnim procesom je na sodišču izjavila, da se zaveda, da svojih dejanj ne more vzeti nazaj, in se opravičila žrtvam. "Zavedam se, da moram sprejeti polno odgovornost za svoja dejanja, za katera priznavam krivdo. Zelo mi je žal za žrtve, žal mi je za vse, ki sem jih prizadela s svojo privrženostjo Keithu Raniereju. Živela sem v zablodi," je dejala.

Pred izrekom sodbe je sodišče v pismu prosila, naj je ne pošljejo v zapor, a so njene prošnje ostale neuslišane. Po drugi strani pa je v javnosti slišati mnogo kritik na račun dolžine zaporne kazni, ki jo je dobila. Mnogi so namreč prepričani, da so tri leta zapora premalo za zločine, ki jih je zagrešila.

