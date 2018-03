Hillary Clinton pristala v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

70-letno političarko na obisku Indije spremlja smola. Potem ko ji je kar dvakrat zapored spodrsnilo na stopnicah ene od tamkajšnjih mošej, kjer jo je sreči odnesla brez poškodb, naj bi padla še v kopalni kadi sobe v rezidenci, kjer biva, poroča The Times of India.

"Ker se je Hillary pritoževala nad bolečinami v zapestju, so naši zdravniki z obvezami odšli v hotel, kjer je nastanjena senatorka," je za drugo indijsko publikacijo, Deccan Herald, povedal lastnik lokalne bolnišniceAnand Goyal. Anonimni zdravnik, zaposlen v bolnišnici, je še razkril, da je Clintonova nato prišla na CT in rentgensko slikanje zapestja, ki je pokazalo manjši zlom kosti v desnem zapestju.

Ko so ji obskrbeli poškodovano zapestje in ji naročili, naj roke ne obremenjuje, so jo iz bolnišnice odpustili, a je morala zaradi obiska bolnišnice vseeno odpovedati nekaj obveznosti, ki jih je načrtovala za tisti dan.