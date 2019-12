Govori, da ima čudežno zdravilo. Zdravniki se ne strinjajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anthony William se predstavlja kot človek, ki komunicira z duhovnim svetom in pomaga pri zdravljenju tudi najbolj zahrbtnih bolezni. Napitek iz zelene, ki ga promovira, naj bi pomagal tudi pri zdravljenju raka, pa čeprav znanstvenih dokazov za to ni. Kljub temu mu zaupa več znanih oseb iz sveta zabave in športa.