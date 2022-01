Fotografija nezvestega moža dokončna uničila kraljevi zakon

Infantinja Cristina, sestra španskega kralja Filipa VI., je sporočila, da se z možem Iñakijem Urdangarinom razhajata. Par je novico objavil s pomočjo španske državne tiskovne agencije in v njej javnost pozval, naj spoštuje njuno zasebnost. Dodala sta, da bosta vedno skupaj podpirala svoje štiri otroke: Juana, Pabla, Miguela in Irene.

Srečni dnevi infantinje Christine in Iñakija Urdangarina Foto: Guliverimage Novica je prišla manj kot teden dni po tem, ko je španski tabloid objavil fotografijo 54-letnega poslovneža Urdangarina, kako za roko drži drugo žensko in se z njo sprehaja. Ta naj bi bila njegova sodelavka v odvetniški pisarni Imaz & Asociados. Po pisanju španskih medijev fotografije 56-letne infantinje Cristine niso presenetile.

Nekdanji član španske rokometne reprezentance Iñaki Urdangarin se je s princeso Cristino, sestro kralja Filipa VI., poročil leta 1997.

Leta 2018 je bil obsojen na pet let zapora zaradi poneverbe in pranja denarja. Lani je dobil dovoljenje za prehod v španski zaporni režim 3. stopnje, kar pomeni, da se mora v zapor javljati le enkrat na teden.

Ainhoa ​​Armentia bi naj bilo novo dekle Iñakija Urdangarina. Foto: Guliverimage Zakon španskega športnika in predstavnice kraljeve krvi je imel vzpone in padce. Zdajšnji kralj Flip VI. in nekdanji kralj Juan Carlos sta po obsodbi vztrajala, naj Cristina zapusti Urdangarina, vendar mu je stala ob strani in se sčasoma oddaljila od svoje družine.

Poročni dan Foto: Reuters

A leta 2019 je časnik Lecturas poročal, da se je Cristina posvetovala z ločitvenim odvetnikom, kako naj konča zakon z Urdangarinom, potem ko so mediji poročali, da je imel afero z ženo ene od svojih poročnih prič.

Princesa Cristina ostaja šesta v vrsti za prestol, za starejšo sestro, infantinjo Eleno, in njenima dvema otrokoma.

