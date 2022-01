Španski dvor: nove fotografije nezvestega moža

Španska infanta Cristina, ki je od leta 1997 poročena z nekdanjim rokometašem Iñakijem Urdangarinom in se je morala že večkrat soočiti z moževo nezvestobo in pranjem denarja, mora tokrat v španskih medijih gledati fotografijo moža, ki se sprehaja z drugo žensko.

Španski tabloid je pred kratkim objavil nove fotografije nekdanjega rokometaša, ki naj bi nastale v Franciji, v bližini hiše njegove mame. 54-letni Iñaki Urdangarin na fotografiji za roko drži drugo žensko. To je po najnovejših razkritjih njegova sodelavka v odvetniški pisarni Imaz&Asociados Ainhoa ​​Armentia. Ko so ga mediji povprašali o fotografiji, je zgolj povedal, da bodo situacijo podobno kot vse prejšnje uredili skrajno mirno. Po pisanju španskih medijev fotografije niso presenetile 56-letne infante Cristine.

¡¡EXCLUSIVA!! Iñaki Urdangarin, pillado con otra mujer mientras la infanta Cristina se encuentra en Suiza 💣 Las fotografías que la hija de los reyes jamás hubiese querido ver, hoy en #exclusiva en #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/ND7EBjjc2U — Lecturas (@Lecturas) January 19, 2022

Da je zakon v krizi in da se par ločuje, se govori že od leta 2019. Njuna zadnja skupna fotografija je nastala lanskega oktobra na rokometni tekmi sina Pabla, ki igra za Barcelono.

Foto: Guliverimage Junija 2018 je bil Iñaki obsojen na pet let in deset mesecev zapora zaradi poneverbe in pranja denarja (več kot 4,5 milijona funtov) prek svoje nepridobitne organizacije Noos. Lani je Iñaki dobil dovoljenje za selitev v milejši španski zaporniški režim, kar pomeni, da se v zapor javlja le enkrat na teden. Infanto Cristino so prav tako preiskovali, vendar so jo oprostili vseh obtožb, a kralj Felipe ji je zaradi škandala odvzel naziv. Christina in Iñaki imata štiri otroke. Par že nekaj časa ne živi skupaj, Iñaki živi v hiši svoje matere, Christina v Švici z najmlajšo hčerjo.

Foto: Reuters

Christinin oče, nekdanji španski kralj Juan Carlos I., zaradi korupcijskega škandala živi v izgnanstvu v Abu Dabiju.