Decembra 2019 so Tamari Ecclestone, hčerki nekdanjega šefa formule 1 Bernieja Ecclestona, roparji iz njene hiše v Londonu odnesli nakit in gotovino v vrednosti skoraj 30 milijonov evrov. Trije sodelujoči v največjem ropu v britanski zgodovini so že za zapahi, gre za državljane Italije Jugoslava Jovanovića, Alessandra Malteseja in Alessandra Donatija, četrtega roparja skupaj s plenom pa policija še vedno išče.

Osemintridesetletna Tamara je zdaj v pozivu javnosti ponudila finančno nagrado za informacijo, ki bi privedla do najdbe ukradenih dragocenosti ter aretacije četrtega roparja, Daniela Vukovića, ki naj bi se skrival v Srbiji. Kot je sporočila prek Instagrama, je pripravljena odšteti nagrado v višini 25 odstotkov vrednosti vsega, kar bo policija našla in ji vrnila.

Foto: Reuters

"Dolgo sem čakala, da bi ukradene stvari dobila nazaj po ustaljeni poti, a do zdaj niso našli ničesar razen para uhanov," je sporočila, "zdaj bom storila to, kar sem hotela storiti od samega začetka, in to v stilu Mela Gibsona v filmu Odkupnina. Z veseljem izplačam nagrado za vrnitev moje in moževe ukradene lastnine ter za kazenski pregon Daniela Vukovića."

Srbske oblasti označila za pokvarjene

V zapisu je pohvalila delo britanske policije, ob tem pa namenila ostro kritiko Srbiji: "Težko je kaj doseči, ko imaš opravka s pokvarjenimi oblastmi, kot so v Srbiji."

"Ko pomislim na te ostudne ljudi, ki stikajo po moji hiši in se dotikajo mojih stvari, vem, da se v tej hiši nikoli ne bom več počutila varno kot nekoč," je še zapisala.

