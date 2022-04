David Attenborough je dobil nov naziv Združenih narodov

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je priznanemu okoljevarstveniku in biologu Davidu Attenboroughu podelil naziv borca za Zemljo (Champion of the Earth).Nagradili so ga za dolgoletna prizadevanja za varstvo okolja, ki jih je predstavil v svojih dokumentarnih filmih in knjigah.

David Attenborough je v komentarju, ki ga je objavil BBC, pozval k ukrepanju za preprečitev nadaljnjega uničevanja planeta.

"Pred 50 leti so bili kiti po vsem svetu na robu izumrtja. Vendar so se ljudje povezali in zdaj je v morju več kitov, kot jih je kadarkoli videl katerikoli človek. Vemo, kakšne so težave, in vemo, kako jih rešiti. Manjka nam le še enotno delovanje," je opozoril Attenborough.

Izvršna direktorica UNEP Inger Anderson se je Attenboroughu poklonila z besedami: "Če imamo možnost, da preprečimo uničenje podnebja in padec biotske raznovrstnosti ter očistimo onesnažene ekosisteme, je to zato, ker se nas je na milijone zaljubilo v planet, ki ga je ujel na filmski trak."

Davida Attenborougha je kraljica Elizabeta II. leta 1985 povišala v viteza zaradi prispevka k britanski televiziji in konservatorstvu. Foto: Reuters

Pred lanskim podnebnim vrhom COP26 v Glasgowu je Attenborough pozval k pogumnemu ukrepanju ter podpori lokalnim skupnostim in lastnikom zemljišč, da bodo lahko ustvarili večja območja divjine na kopnem in na morju ter s tem zaščitili človeštvo.

Sir David je še posebej priljubljen pri otrocih in mladostnikih, ki so zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb. Najstniška podnebna aktivistka Greta Thunberg je dejala, da je bilo srečanje z voditeljem neopisljivo in da bi si morali vsi prizadevati, da bi bili podobni njemu.

UNEP je nagrado borca za Zemljo uvedel leta 2005, podeljujejo pa jo vsako leto. Nagrada služi kot priznanje za izredno požrtvovalnost pri varstvu okolja, podeljujejo pa jo predvsem javnim osebnostim iz sveta politike, gospodarstva in civilne družbe.

Preberite še: