Danes se poroči Petar Grašo, za pričo ima znanega Slovenca

V Splitu je vse pripravljeno na poroko leta na Hrvaškem, pišejo tamkajšnji mediji, danes se bosta namreč v krogu najbližjih poročila pevec Petar Grašo in njegova izbranka Hana Huljić.

O poročnem slavju sicer ni znanih veliko podrobnosti, so pa hrvaški mediji izbrskali imena prič, ki sta si jih izbrala nevesta in ženin. Njena bo pevka Domenica Žuvela, Grašu pa bosta ob strani stala kar dva prijatelja - legendarni hrvaški košarkar Dino Rađa in znani slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu na dvorcu Zemono.

Da je v Splitu, je Kavčič razkril že v petek, ko je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri je s hčerko Saro in ženo Flavio ter ženinom Grašom.

Petar Grašo in Tomaž Kavčič sta sicer prijatelja že dolga leta, Grašo je bil nenazadnje tudi Kavčičeva priča, ko se je ta poročil s Flavio.

Grašo je večkrat izjavil, da ga je Kavčič ogromno naučil o kulinariki in gostinstvu, prav tako je nekaj časa resno razmišljal, da bi se iz glasbenih podal v gostinske vode in je skupaj s staršema vodil njihovo nekdanjo družinsko restavracijo Adriatic-Grašo v Splitu. Prav tam bo po poročanju časopisa Slobodna Dalmacija danes tudi poročna večerja.

