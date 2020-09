Potem ko je Candace Cameron na svojem profilu na Instagramu, kjer ima 4,5 milijona sledilcev, objavila fotografijo z možem Valerijem, je bila deležna vala kritik. Na njej jo Valerij namreč z levo roko prek njene rame drži za dojko, Candace pa je ob tem zapisala: "Sladko in vroče, že 24 let."

Ker je igralka, producentka in voditeljica predana kristjanka, so bili njeni goreči oboževalci zgroženi, da je objavila takšno fotografijo, a 44-letna zvezdnica se jim ni pustila.

V svojem odzivu v zgodbah na Instagramu je dejala, da se ji zdi naravnost smešno, da se tako zgražajo, saj jo za prsi prijema njen mož, s katerim je poročena že 24 let. "Skupaj se zelo zabavava. Lahko se me dotika, kadarkoli hoče, in upam, da se me. To je bistvo zdravega in dobrega zakona, zato mi je žal, če sem s tem koga užalila," je sporočila sledilcem, vendar hitro dodala: "Pravzaprav mi ni žal."

Valerij je sicer znan ruski hokejist, ki je večino svoje kariere igral v ligi NHL, Candace pa se slovensko občinstvo najbolj spomni po vlogi D. J. Tanner v priljubljeni seriji Polna hiša. Skupaj imata tri otroke, 22-letno Natasho, 20-letnega Leva in 18-letnega Maksima.

Preverite še: