2Cellos iskreno o Lukovem sinu in Stjepanovi skrivnostni pianistki

V zadnjem letu se je slovensko-hrvaškemu duetu 2Cellos v življenju zgodilo veliko stvari. Lepih in malo manj lepih. Izdala sta album Score s filmsko glasbo, Luka Šulić se je poročil in dobil prvega otroka, Stjepan Hauser pa prekinil zaroko s hrvaško pevko Jeleno Rozga. Vedno zabavna glasbenika smo ujeli v Sloveniji in skušali od Stjepana izvedeti, ali je še vedno samski, z Luko pa smo pokramljali o družinskem življenju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Šulić in Stjepan Hauser sta se mudila v Ljubljani. Foto: Bojan Puhek

Odkar sta se septembra lani hrvaški del dueta 2Cellos Stjepan Hauser in njegova zaročenka, hrvaška pevka Jelena Rozga, po dveh letih in pol zveze razšla, njegove oboževalke ugibajo, ali je še samski ali ne. Sploh ker zadnje čase na svojem Instagram profilu objavlja videoposnetke in fotografije z eno najbolj seksi pianistk na svetu, Lolo Astanovo. Skupaj z njo je pred kratkim v romantičnih Benetkah posnel tudi video spot za skladbo Love Story, kar je govorice, da je znova našel srečo v ljubezni, samo še podžgalo.

A post shared by HAUSER (@hausercello) on Feb 18, 2018 at 8:16am PST

"Vedno sem želel posneti neke romantične spote, ampak z Luko to ne pride v poštev … Če bi ga objemal, poljubljal, vrtel v zraku, plesal z njim, bi izpadlo res smešno. Tako da sem potem moral za to najti nekoga drugega," se vprašanju, ali je s seksi Lolo tudi zasebno v razmerju, spretno izogne vedno zabavni Stjepan, ki smo ga skupaj z Luko Šulićem ujeli v prestolnici, kjer sta za Mercator snemala reklamni spot. Ko še malo vrtamo in skušamo od hrvaškega čelista izvedeti, kakšne narave je njegovo razmerje s temnolaso lepotico – poslovno ali tudi zasebno – znova z nasmehom na obrazu odvrne:

Pri meni je vse samo poslovno. Ne mešam posla in zabave.

Luka o sinu: "Je veder in priden fant"

Veliko bolj pa je tokrat o svojem zasebnem življenju zgovoren Luka. Ta se je julija lani med štajerskimi vinogradi poročil s svojo izbranko Tamaro, drugega novembra pa sta se mladoporočenca razveselila še prvega otroka, fantka Vala.

30-letni Mariborčan pravi, da je štirimesečni Val zelo priden in nezahteven dojenček in da skuša biti sam kljub mnogim glasbenim obveznostim čim več doma.

A post shared by 𝓛𝓾𝓴𝓪 Š𝓾𝓵𝓲ć (@lukasulicworld) on Dec 10, 2017 at 1:55am PST

Trudim se biti čim bolj prisoten. Je pa Tamara super mama, zelo samostojna ženska, kadar potrebuje, ima tudi pomoč svoje in moje družine, tako da za zdaj nam gre super.

Za sinka še pravi, da je zelo veder in priden dojenček, sam pa v novi očetovski vlogi nadvse uživa.

V Sloveniji in na Hrvaškem se ne rabita skrivati pred oboževalci

Ob novem družinskem članu in koncertih v tujini tako Luka trenutno nima kaj veliko časa zase, si pa zaradi vseh obveznosti trenutke zase brez slabe vesti utrga 31-letni Stjepan. Življenje glasbenika je tako intenzivno, da dneve, ko ni na odrih ali v studiu, najraje preživlja v miru in tišini, pojasni: "Na tak način se regeneriram, prerodim, si napolnim baterije, da sem potem spet pripravljen na velike odre in množice. Moraš najti namreč nek balans, v takšnem načinu življenja mora obstajati nek kontrast, ker če bi bila ves čas samo norija, potem ni ok."

Oba v svojih domovinah najdeta zavetje. Ne v Sloveniji ne na Hrvaškem namreč ni tistega norega kričanja, dajanja avtogramov, slikanj z oboževalci, kot je to značilno za tujino, povesta. Tukaj so ljudje bolj sramežljivi, če ju prepoznajo, so zelo diskretni, kar je obema všeč.

Stjepan in Luka pripravljata nov album, s katerim se bosta vrnila k rokerskim priredbam. Foto: Reuters Poleg tega, da se lahko odpočijeta od intenzivnega življenja glasbenika, pa se obe zdi pomembno tudi to, da si lahko občasno odpočijeta tudi drug od drugega, povesta v smehu:

Važno je, da je vsak zadovoljen sam s sabo in svojim življenjem. Potem je lahko tudi najin odnos v smislu dueta 2Cellos dober in sva lahko uspešna.

Luka se tako zdaj bolj posvetil družini, ki si jo je že od nekdaj želel, Stjepan pa se je tudi lotil nekih svojih projektov, ki so mu v veselje. "Ker če je nek odnos preveč intenziven, ni nujno vedno dobro, če hočeš dolgoročno dobro voziti skupaj in biti uspešen," še pravi Luka.

Konec leta bosta izdala nov album

A v naslednjih mesecih bosta znova veliko tičala skupaj. Poleg koncertov v Kanadi, Evropi in Rusiji bosta znova čas preživljala v snemalnem studiu, saj je v pripravi že nekaj novega.

V preteklosti je bila njuna velika želja bila izdati album s skladbami iz največjih filmskih uspešnic ob spremljavi Londonskega simfoničnega orkestra, kar jima je tudi uspelo. Album z naslovom Score je luč sveta ugledal marca lani, čemur je sledila svetovna turneja.

Zdaj pa je znova na vrsti nekaj drugačnega. "Z novim albumom se bova spet vrnila h koreninam, po čemer sva tudi najbolj prepoznavna, torej bo šlo za bolj rokerske priredbe. Imava še ogromno idej, tako da najboljše od naju še sledi," pravi Luka in razkrije, da bo nov album na police prišel predvidoma meseca oktobra, do takrat pa bosta oboževalce redno razveseljevala s posamičnimi singli z albuma in z video spoti.