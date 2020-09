Zakaj se je ustavila gradnja najvišje stavbe na svetu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako naj bi bil videti dubajski stolp, ki so mu nadeli naziv "Eifflov stolp 21. stoletja". Foto: Cover Images

Odprtje velikanskega stolpa v Dubaju je bilo načrtovano za letošnjo jesen, a so se dela že pred časom ustavila.

Pred štirimi leti so v Združenih arabskih emiratih ponosno najavili gradnjo stolpa Dubai Creek Tower, ki naj bi postal najvišja stavba na svetu.

Foto: Cover Images

Načrtovana višina stolpa je bila med 1000 in 1300 metri, točne številke niso razkrili, gradnja pa bi se morala končati do svetovne razstave v Dubaju. Ta bi se morala začeti oktobra letos, a so jo zaradi pandemije koronavirusa prestavili na prihodnje leto.

Na prihodnje leto je prestavljeno tudi odprtje velikanskega stolpa, ki bi s svojo višino močno premagal trenutno najvišjo stavbo na svetu – 828 metrov visoko dubajsko sosedo Burdž Kalifa.

Foto: Cover Images

A gradnja Dubai Creek Towerja stoji, in to že od leta 2018, ko so dokončali gradnjo temeljev. Po trditvah videoportala B1M, specializiranega za gradbeništvo, je celo mogoče, da stolpa nikoli ne bodo zgradili.

Razlogov za to je več. Med njimi so ogromni stroški gradnje, ki znašajo prek milijarde evrov, medtem ko bi bili prihodki, ustvarjeni s prodajo ali oddajo prostorov v stavbi, relativno majhni. Kljub višini zgradbe je namreč le 20 nadstropij načrtovanih za uporabo, vanje so nameravali umestiti hotel, restavracijo in nekaj razglednih ploščadi.

Foto: Cover Images

Še pomembnejši razlog, zakaj bi lahko gradnjo stolpa preklicali, pa je, da v Dubaju preprosto nimajo več motiva, da bi ga zgradili. Projekta so se namreč lotili po tem, ko je Savdska Arabija napovedala gradnjo svoje rekordne stavbe.

Njihov Jeddah Tower bi naj bil ob dokončanju višji od enega kilometra, s tem pa bi Savdijci Dubaju in z njim Združenim arabskim emiratom prevzeli rekord najvišje stavbe na svetu.

Savdski Jeddah Tower: levo njegova načrtovana podoba, desno pa njegovo dejansko stanje, odkar so se dela ustavila. Foto: Wikimedia Commons

Prav zato v Dubaju nikoli niso razkrili točne višine stolpa – da bi jo lahko prilagodili, ko bi bila znana višina savdskega Jeddah Towerja.

A v Savdski Arabiji so gradbena dela prekinili v začetku leta 2018, potem ko se je princ Mohamed bin Salman v veliki, domnevno protikorupcijski čistki lotil nekaterih ključnih investitorjev v Jeddah Tower. Kmalu zatem so svoj stolp nehali graditi tudi v Dubaju, vse od takrat pa dela na obeh gradbiščih stojijo. In za zdaj nič ne kaže, da se bodo kmalu nadaljevala.

