Zabavna dogodivščina z Gorjanom

Kaj ko bi si ta konec tedna skupaj z otroki privoščili nekaj posebnega? Nekaj nenavadnega, avanturističnega, s pridihom zgodovine in tradicije? Nekaj, česar še niste preizkusili in za kar vam sploh ni treba oditi prav daleč?

Popotovanje v vznemirljiv srednji vek

Na vzhodnem koncu Slovenije, tik ob avtocesti Ljubljana–Zagreb, pod vznožjem Gorjancev in le streljaj od Čateških Toplic so za vas in vašo družino pripravili povsem novo avanturo: zabavno dogodivščino z Gorjanom, klenim prebivalcem Gorjancev iz 16. stoletja. Potujte v zgodovino in se za en dan prelevite v Gorjana ter doživite utrip burnega srednjeveškega časa. Izberite si eno od pustolovščin ter v slikovitem naravnem okolju prostranih gozdov, vinogradov, rek in termalnih voda spoznajte lokalno zgodovino in kulturo tistega časa ter se povežite z naravo, ki vas bo očarala ne glede na letni čas.

Dan z Gorjanom

In kaj vse boste lahko počeli z Gorjanom? Izbirate lahko med različnimi doživetji, prav vsa pa vam postrežejo z vznemirljivo dogodivščino, ki bo zaznamovala dobro izkoriščen dan v naravi. Odpravite se lahko na grajsko doživetje s poučno-zabavnim popotovanjem v zgodovino turških upadov in gradnje utrdb. Ob reki lahko podoživite vsakdan takratnih prebivalcev ter se preizkusite v nujnih spretnostih prebivalcev tistega časa. Če ste bolj tekmovalni, se lahko pomerite tudi v pravem gorjanskem izzivu za vso družino. Da, izbira ne bo lahka, a rešitev je lahko tudi ta, da preizkusite kar vse tri.

Gorjanove prigode ob reki Krki

Pod obronki Gorjancev je od nekdaj tekla reka Krka. Gorjan, vajen strmih pobočij in globokih prepadov, se je rad podal k reki, kjer si je pripravil obilno kosilo in preživljal mirne trenutke.

Pridružite se mu tudi vi. Pričakal vas bo na idilični lokaciji pod kozolcem tik ob reki. Naučili se boste, kako se zaneti ogenj s kresilom, pripravili boste pravi gorjanski čaj in se preizkusili v peki nekvašenega kruha. Izdelali si boste tudi pravi gorjanski lok in puščico ter se okitili z gorjanskim nakitom, ki si ga boste naredili kar sami. V dogodivščini bodo še posebej uživali otroci, ki lahko nanjo za nepozaben rojstni dan povabijo tudi svoje prijatelje.

Gorjanov obrambni stolp

Gorjan, prekaljen vojščak, je dodobra spoznal bivanje v gradovih in utrdbah. Na straži, visoko na vrhu kamnitega obrambnega stolpa, se začenja njegova zgodba. Grad Brežice že sam po sebi varuje številne zanimive zgodbe, te zgodbe pa bodo z Gorjanom dobile še kanček gorjanskega pridiha.

V pestrem otroškem grajskem doživetju v Gorjanovem obrambnem stolpu na gradu Brežice bodo otroci spoznali namen gradnje gradov in utrdb, izdelali bodo svoj lesen model obrambnega stolpa, pripravili gorjansko vrečko za zelišča ter se okitili z ročno izdelanim gorjanskim nakitom. Doživetje v obrambnem stolpu lahko izkoristite tudi za praznovanje rojstnih dni in preostalih otroških priložnosti, saj je vznemirljiva dogodivščina primerna tudi za zabavo manjših in večjih skupin otrok.

Gorjanova družinska gozdna igra

Ste pripravljeni na pravi gorjanski izziv? Gorjan že od nekdaj slovi po svojih vrlinah in sposobnostih bivanja z naravo. Tisti, ki ga dobro poznajo, so mu nadeli prav poseben naziv, ki pa ga Gorjan zaupa le tistim, ki se izkažejo kot zaupanja vredni. Ste med njimi tudi vi?

Ob Čateževi energijski poti je Gorjan na posebnih lokacijah skril osem zabojev različnih velikosti. Vaša naloga je, da jih najdete in razvozlate skrivnost. Vsak zaboj namreč vsebuje simbol, ki ga fotografirajte ali prerišite, prav tako pa si morate zabeležiti vrstni red najdenih simbolov. Zadnji zaboj, če vam ga bo seveda uspelo najti, vam bo nato razodel njihov pomen in spoznali boste skriti Gorjanov naziv. A to sploh ni edina nagrada. Če Gorjanov naziv razkrijete v gostilni Pension Les v Brežicah, vas čaka še prav posebna gorjanska nagrada.

Naj se avantura začne! Pridite v Brežice in se spoznajte z Gorjanom! Več o tem, kdaj in kako si rezervirate svojo dogodivščino, lahko izveste na spletni strani www.popotehgorjana.si ali www.highlander.life, lahko pa se kar oglasite v gostilni Pension Les na Čatežu ob Savi ali pokličete na telefonsko številko 031569303.

Gostilna pension Les, Čatež ob Savi. www.pension.si



