Pogled na priljubljen bajer na Šobcu, ki v poletni sezoni privablja kopalce od blizu in daleč, te dni ponuja povsem drugačno podobo, kot smo je vajeni. Bajer so namreč pred dnevi povsem izpraznili ter ga s pomočjo več kot 60 gasilcev iz lokalnih društev in preostalih prostovoljcev tudi temeljito očistili.

"Bajer očistimo vsako leto," nam je pojasnil direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič.

Čiščenje vedno poteka ob koncu februarja oz. v začetku marca, ko so žabe in ostale živali, ki so na Šobcu našle svoj prostor pod soncem, zakopane globoko v blatu in s čiščenjem ne motijo njihovega naravnega cikla.

"Prvi korak pri postopku čiščenja je izlov rib," je povedal Ambrožič. "Ribiška družina Jesenice v bajer vsako leto vloži okrog 20 tisoč mladic. Te v bajerju rastejo, tik pred novo sezono pa jih izlovijo in vložijo v reko Savo. Gre za skupni projekt kampa in ribiške družine, ki je zmagovalna kombinacija za obe strani. Za nas, ker je bajer zaradi rib živ, in zanje, ker lahko gojijo ribe."

Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir

Naslednji korak je praznjenje bajerja, kar traja približno dva do tri dni.

Praznjenje poteka skozi loputo na spodnji strani bajerja, na strani, kjer stoji kmetija, v bližini pa je tudi poligon za minigolf. Napolni se približno v tednu dni. "Odvisno od dotoka vode," pravi Ambrožič.

V čistilni akciji, v kateri z dna bajerja odstranijo rastlinje, ki se je razraslo med turistično sezono, in očistijo mulj, sodeluje približno 60 ljudi, od prostovoljnih gasilcev iz lokalnih društev Lesce in Hlebce do članov društva Šobec in preostalih prostovoljcev.

Foto: Rožle Bregar