S kom potuje Ula?

Ula Furlan se s Kompasom odpravlja na potovanje. Zaupala nam je, kam točno jo vleče, kakšna je njena potovalna osebnost, kaj vedno vzame s seboj in kaj jo na potovanju najbolj navduši. Uspelo nam jo je ujeti med še zadnjimi opravki in nakupi za njeno prvo potovanje in kot vedno je bila brez dlake na jeziku.

Si že kdaj potovala s Kompasom?

Ne (smeh, op. p.).

Zakaj zdaj takšna sprememba?

Prepričana sem, da bom od izbrane destinacije dobila največ, če se ji na začetku prepustim po nekoliko vnaprej dogovorjenem načrtu. Včasih sta bila moj življenjski ritem in urnik drugačna, a zdaj s pospešenim utripom srca hitim čez tedne, sestankujem, snemam, fotografiram, pišem in se velikokrat po napornem dnevu vržem na kavč ter zaprem "rulete". Zato se mi zdi dobro, da profesionalcem prepustim načrtovanje in nakup letalskih vozovnic, iskanje prenočitev in kulinaričnih poslastic, pa namige za dodatne kulturno-umetniške lokalne poslastice, raziskovanja skrivnih kotičkov domačinov in vsega tistega, česar ne velja zamuditi. Tako bom že doma in tudi med pohajkovanjem prihranila svoj čas, zagotovljeno in varno potovala ter prenočevala, skrbi in sprotno načrtovanje odložila v ljubljanski Šiški ter se prepustila le doživljanju trenutka na dlani.

Se je tvoj potovalni stil skozi čas kaj spremenil?

V času odraščanja, najstništva in skozi svoja dinamična dvajseta sem največkrat izbrala potovanja in izletništva v lastni, bolj avtorski režiji. Kampiranja, poceni letalske vozovnice, "B&B bookiranja" na kraju samem, iskanje nastanitve prek sodobnih aplikacij in platform.

Tokrat se s Kompasom prvič in kot nekoliko bolj zrela ženska odpravljam na raziskovanje raznovrstnih destinacij, se prepuščam vnaprej dogovorjenemu aranžmaju in programu, ki pa vendarle kar nekaj prostora pušča za uresničitev idej in želja po svoji volji. Destinacije so bogato predstavljene, čas dobro izkoriščen, ekipa zagotovo prijetna, tako da komaj čakam, da dogodivščine, ki običajno krasijo bolj poletne mesece, prenesem še v jesen.

Če bi lahko v tem trenutku odpotovala, kam bi se odpravila?

Hmm ... Nekam, kjer še toplo sije sonce in se dobro je. Grčija, Portugalska, Španija.

Kakšna popotnica si? Se rajši zlekneš ob plaži s svojo najljubšo knjigo ali boš lezla skozi ozke špranje in tekala za avtobusi, da boš ujela najlepši razgled?

Uf, najljubša mi je kombinacija obojega, če se le da. Z radovednostjo in navdušenjem tekam za avtobusi, iščem skrite kotičke, neznane male ozke ulice, lokalne kulinarične poslastice, vseeno pa si z največjim veseljem privoščim tudi kakšen dan ali dva bingljanja v brezdelju, v objemu brisače, knjige, morskega vetrca in sončnega poljuba.

Velja, da smo ljudje na potovanju drugačni. Kakšen pa je tvoj potovalni alter ego?

Najverjetneje je moj potovalni jaz veliko manj obremenjen ter bolj svoboden, spočit in radoveden kot ta, s katerim na okrog letava doma. Sem pa še vedno, tako kot v svoji vsakdanji rutini, pod mini pritiskom tega, da mi kaj ne bi bilo všeč, da ne bi česa zamudila.

Najbolj cenjena stvar, ki jo vedno vzameš na potovanje?

Hm … Najverjetneje bi bila v tem trenutku zame najbolj dragocena beležka, v katero zapisujem svoje obveznosti, prve vtise, kratke anekdote. Pa telefon, ki je obenem tudi fotoaparat in predvajalnik glasbe.

Kako izbereš svojo naslednjo destinacijo? Kaj iščeš v potovanju?

Najbolj me navdušijo potovanja, na katerih spoznam ljudi, ki jih sicer nikdar in nikakor ne bi srečala. Da se v mojem življenju spišejo ne le potovanje in nekaj fotografij, ampak zgodba, doživetje. Pa raziskovanje kakšnih zgodovinskih posebnosti, kulture, umetnosti, ogled predstave, koncerta, lokalne modne trgovine s konceptom, najbolj pa obožujem dobro hrano.

Z nami boš šla v Grčijo in Andaluzijo ter na Islandijo. Katerega od potovanj se najbolj veseliš in zakaj?

Takole na hitro lahko odgovorim, da Islandije, ki se mi od tu zdi in sliši najbolj eksotično. Vremenske razmere bodo zagotovo posebna dogodivščina, ne glede na to, ali bo sijalo sonce ali mi bo prepihalo telo in me bo pod oblak skrila sivina. Narava je izjemna, dežela s tako veliko neposeljene površine in tako malo prebivalci mi bo zagotovo ponudila vpogled v drugačno življenje, način bivanja, druženja. Hrana bi lahko bila vikinško presenetljiva, kultura nepoznana, če ulovim še polarni sij, pa bo pa za leto 2018 merica čarobnih in nepozabnih doživetij izpolnjena.

Verjamemo, da se bo njena beležka vrnila polna lepih vtisov in pisanih zgodbic, ki jih bo Ula delila tudi z nami.