Recite JA! Zadrski županiji: Top 5 idej za pravo doživetje Sredozemlja

Dobrodošli v Zadrski županiji, ki leži prav na sredini hrvaškega Jadrana, med mogočno goro in kristalno čistim, modrim morjem. Regija je popolna destinacija za vaš naslednji dopust ne glede na to, ali ste ljubitelj mestnega oddiha, adrenalinski odvisnik ali pa preprosto iščete miren kraj za pobeg pred stresom.

Obiščite mesto romantike in doživite najlepši sončni zahod na svetu. Foto: Fabio Šimićev

Uživajte na čudovitih prodnatih in peščenih plažah, potopite se v kristalno čisto modrino in se nadihajte čistega morskega zraka ob vonjih borovcev, rožmarina, sivke ter smilja in zvokih našega najljubšega poletnega glasbenika – črička. Oddih za dušo in telo vas čaka v Zadrski županiji, mi pa vam predstavljamo top 5 idej za pravo doživetje Sredozemlja. Recite JA! Zadrski županiji!

1. Zadrski mestni oddih

Spoznajte Zadar, mesto romantike in ljubezni, strasti in duha. Zadar, hkrati miren in dinamičen, glasen in tih, je eno od tistih mest, ki jih začutimo z vsemi svojimi čuti. Začnimo z Unescovo dediščino – vstopite v stari del mesta skozi zaščiteno mestno obzidje in popijte kavo, tako kot to počnejo domačini – počasi in z užitkom.

Foto: Nikola Matić

Ne izpustite obiska zadrske tržnice in ribarnice, kraja, kjer se srečuje vsa županija – njeno plodno zaledje in dišeči otoki, ter poiščite navdih za pravo sredozemsko pojedino. Nato se odpravite na sprehod po kamnitih ulicah ali pa se pridružite kateri od sprehajalnih tur. Zadar je kot muzej na prostem, za vsakim vogalom vas čakajo znamenitosti – od rimskega foruma do svetovno znanih sodobnih instalacij, celo sfinga! Čeprav jih krasi južnjaški temperament, se znajo prebivalci Zadra ustaviti in uživati – nadenite si sončna očala in se jim pridružite pri srkanju koktajlov ali vina v številnih lokalih in lounge barih. Ob koncu dneva se sprehodite do rta polotoka in poslušajte, kako morje igra na morske orgle, medtem ko opazujete enega od najlepših sončnih zahodov na svetu. Njemu v čast je takoj poleg morskih orgel tudi instalacija Pozdrav soncu, novi simbol Zadra. Dan sklenite v kateri od številnih restavracij in doživite okuse pravega Sredozemlja.

2. Čas je za potep po otokih

Vsi že vedo za več kot tisoč otokov na hrvaškem Jadranu. Zadrski arhipelag z več kot tri tisoč otoki, otočki in grebeni spada med najlepše in najbolj priljubljene kraje za jadranje na svetu. Takoj nasproti Zadra je zeleni Ugljan, otok oliv in ribiške zgodovine. V kraj Kali se odpravite peš ali s kolesom skozi oljčne nasade in skočite še do sosednjega otoka Pašmana, s katerim je Ugljan povezan z mostom. Povzpnite se do utrdbe Pustograd, katerega zgodovina sega v 6. stoletje in s katere se ponuja spektakularen razgled na Jadran. Dugi otok ponuja čudovite vizure in naravo.

Vsekakor obiščite Naravni park Telaščica, kjer se visoke strme stene in tihe plaže potapljajo v neskončno modrino morja, po odmerek "vitamina sea" pa se odpravite na sanjsko plažo – Sakarun. Beli pesek, turkizna voda in borovci, čista eksotika.

No, danes vam predlagamo še nekaj malce drugačnega – preverite najboljše pustolovske oglede zadrskih otokov – za prevozno sredstvo izberite SUP, kajak ali kolo in odkrijte mirne ribiške kraje, skrite zalive in nepozabne plaže. Ali pa se potopite v modrino in raziščite nasedle ladje in morske grebene, polne življenja. Tu vas čakajo tudi otoške pešpoti, ki pogosto vodijo do razglednih točk, s katerih se ponujajo čudoviti pogledi na otoke zadrske regije in goro Velebit.

Če niste za akcijo, poiščite nastanitev na katerem od otokov in odkrijte Sredozemlje, kakršno je bilo nekoč. Uživajte v miru, tišini in dobri knjigi ob pogledu na morje in avtohtoni kuhinji – vrhunskih svežih ribah in čudovitem lokalnem olivnem olju. Vrhunski dopust je zagotovljen, edina težava pri tem se je odločiti, kateri otok izbrati za svoje izhodišče.

Foto: Aleksandar Gospić

3. Hedonizem v zaledju

Če želite doživeti dopust brez turistov, je zaledje prava destinacija za vas. Spoznajte tradicije tega območja vsakega desetega v mesecu na Benkovačkem sejmu. V ponudbi je dobesedno vse – starine, orodja in domači izdelki, kot so zelenjava, sadje, med, vino, žganje in žive živali. Tudi če ne boste ničesar kupili, se boste odlično zabavali, prav tako pa si lahko tukaj privoščite okusno kosilo. Mi vam priporočamo jagnjetino na žaru ali kar koli izpod peke, ker je peka več kot hrana – je pravi simbol in okus hrvaškega Sredozemlja. Za obisk zaledja vam predlagamo vinsko kolesarsko turo, kjer vas čakajo čudoviti razgledi in najbolj znana vinarstva tega območja. Popeljite se s kolesom skozi zgodovino in si odpočijte ob pokušnji odličnih vin.

Kakovostna vina, ki se v regiji pridelujejo že več kot tisoč let, osvajajo mednarodne nagrade na najprestižnejših svetovnih festivalih. Med potovanjem po Zadrski županiji, od Ravnih kotarjev do obmorskega dela, spoznajte avtohtono maraštino, crljenak, debit in plavino ter preverite kakovost znanih sort merlot, cabernet sauvignon in syrah. Kombinacija kopnega in morja je najbolj očitna v spoju okusa sira z morja in vina iz zaledja.

In kaj bi se bolj podalo kozarcu vina kot aromatičen in poseben sir – paški sir? Otok Pag z dolgo in ponosno tradicijo mojstrske ročne izdelave sira je dom slavnega paškega sira, edinstvene specialitete s posebnim načinom izdelave.

Foto: Nikola Matić

4. Pogled z gore

Ne glede na to, po kateri poti in s katerim prevoznim sredstvom ste prišli v Zadrsko županijo, boste najprej zagledali mogočen gorski masiv, Velebit. Takoj pod goro je riviera Paklenica. Kristalno čisto morje, naravne prodnate plaže, gorski vršaci, veličastni kanjoni in rečne brzice so zagotovilo za pustolovščino ne glede na to, koliko ste stari in kakšna je vaša telesna pripravljenost.

Vsekakor obiščite NP Paklenica – kolo, pohodništvo, plezanje in planinarjenje so nepogrešljive aktivnosti za spoznavanje več kot 150 km stez, ki se začnejo v kanjonu – od tistih enostavnejših pohodniških do planinskih, ki vodijo do Vaganskega vrha in Svetega brda, najvišjih vrhov Velebita.

Resnejši planinci se lahko vključijo v vodene ture po Narodnem parku Paklenica. Sezona plezanja v Paklenici se začne zgodaj spomladi in traja do pozne jeseni na 590 smereh na apnenčastih stenah.

Po planinarjenju ljubitelji adrenalina na vodi tudi tukaj ne bodo ostali na suhem, saj lahko preizkusite veslanje po kristalno čisti vodi reke Zrmanje. Globoko izdolben kanjon Zrmanje lahko spoznate med veslanjem v kajaku, kanuju ali majhnem gumijastem čolnu. In seveda so tu tudi nepozabne plaže, ki jih najdete vzdolž vse riviere Paklenica.

Foto: TB Zadar Region

5. Fjaka

Veste, kaj pomeni fjaka? Fjaka je širši pojem od navadnega oddiha po kosilu, ko je poleti običajno najtopleje. Fjaka je psihofizično stanje z neusahljivo željo po ničemer, posebej po kakršnikoli obliki dela. Fjake pa ne zamenjajte z lenobo, saj fjaka predstavlja stanje razuma in telesa, h kateremu težijo vsa človeška bitja. Dalmatinci običajno pravijo, da se v Indiji fjaka doseže z dolgotrajnim stradanjem in meditacijo, medtem ko je v Dalmaciji božji dar. Fjako je vsekakor najlažje doseči v mirnem okolju – mi vam predlagamo dopust na otoku brez avtomobilov.

Silba, Olib in Vrgada so otoki brez stresa in z neokrnjeno naravo. Povežite se z naravo in resnično doživite Sredozemlje, kakršno je bilo nekoč. Dobra kapljica žganja ali vina vas bo poleg okusnega sredozemskega obroka najboljše pripravila na fjako.

Foto: Nikola Matić

Potopite se v to vzvišeno stanje uma, medtem ko počivate v senci ali na kateri od številnih čudovitih plaž, ter se pripravite na vrnitev v resničnost – mi pa vas naslednje leto spet pričakamo z novimi izkušnjami. Recite JA! Zadrski županiji!





