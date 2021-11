Pravljični Bled po Black Friday ceni

Prenovljeni Rikli Balance Hotel, ki je del Sava Hotelov Bled, nad Blejskim jezerom nudi veličastne poglede na enega najlepših jezer na svetu. A ta prestižni hotel v sebi skriva veliko več kot le čarobne razglede. Sobe vam bodo razkrile lokalne zgodbe. V razgledu na jezero boste lahko uživali kar iz bazenov največjega bazenskega kompleksa na Gorenjskem, v katerem bodo s toboganom na svoj račun prišli tudi najmlajši.

V Wellnessu Živa se skozi alpske wellness rituale in sprostitvene ter detox ponudbe prepustite naukom zdravilca Arnolda Riklija, v hotelski restavraciji pa kulinaričnim mojstrovinam kuharskega mojstra Simona Bertonclja, ki je bil za svoje delo nagrajen s prestižno nagrado The Michelin Plate.

Pogrejte se v največjem bazenskem kompleksu na Gorenjskem, v Wellnessu Živa.

Black Friday (Črni petek) ponudba, kot je še ni bilo

Za vse, ki boste do 1. decembra 2021 rezervirali svoj zimski oddih v Rikli Balance Hotelu za vsaj 2 noči med 2. januarjem 2022 in 1. aprilom 2022, velja 30-odstotni popust, kar pomeni, da boste svoj košček blejske pravljice lahko doživeli že od 49,70 evra na osebo za nočitev z zajtrkom. Ob tem naj omenimo še družinski bonus, ki velja v sobi z enim dodatnim ležiščem skupaj z dvema odraslima, in sicer 1 otrok do 12. leta in 1 otrok do 6. leta lahko bivata brezplačno.