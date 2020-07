Potujete v tujino? Kakšne so spremembe pri zdravstvenem zavarovanju?

Letos je še bolj pomembno, da poiščete ustrezno zavarovanje za tujino. Foto: Getty Images

Vas tudi letos vodi želja po raziskovanju zunaj slovenskih meja? Preden se odpravite na pot, morate preveriti in urediti predvsem dvoje:

- seznanite se, kakšno je stanje z boleznijo covid-19 na želeni destinaciji,

- poskrbite za ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki vam ponuja medicinsko asistenco v tujini.

Kakšno je stanje v tuji državi

Letos se na počitnice nikakor ne moremo odpraviti na hitro in brez pravih načrtov. Improvizacija na potovanjih torej odpade, zato sledite nekaj napotkom, ki smo jih za vas pripravili za varno pot v tujino.

Spremljajte epidemiološko situacijo po svetu: upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter preverite njihove sezname varnih in nevarnih držav. Pozor: seznami se hitro spreminjajo, zato poiščite najbolj ažurne.

Prehodi čez mejo: pri načrtovanju poti v tujino preverite vstopne pogoje (osebni dokumenti, vizum, karantena, druga potrdila itd.). Preverite priporočila zunanjega ministrstva.

Potovanje z letalom: preverite, kakšni so spremenjeni ukrepi na letališčih in posebnosti potovanj pri posamezni letalski družbi.

Kakšne omejitve ima država, v katero potujete? Foto: Getty Images

Izberite zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

Pomembo je, da si pred odhodom uredite zdravstveno zavarovanje v tujini – takšno, ki vam bo krilo tudi stroške, če zbolite za boleznijo covid-19. Te stroške vam krije le peščica zavarovalnic.

Predlagamo zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina, ki krije stroške medicinske asistence ter nujne zdravstvene oskrbe in prevozov v primeru bolezni ali nezgode v tujini in do 30. 9. 2020 vključuje tudi kritje v primeru, da na potovanju zbolite za boleznijo covid-19.

Ne samo zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom, na poti se nam na žalost lahko pripeti marsikaj – različne bolezni in poškodbe. Ni potrebno, da se odpravljate na avanturistične in rizične destinacije, nesreča je lahko na preži tudi na plaži: zvin gležnja, opekline meduz, alergične reakcije na pike žuželk in druge poškodbe ob nerodnih padcih … To so samo nekatere izmed situacij, ki vam lahko ležernost počitnic v trenutku obrnejo na glavo. Za to, da bosta okrevanje in tudi vrnitev v domovino lažja, pa lahko poskrbite z ustreznim zavarovanjem.

Da ne bo slabe volje in nepotrebnih stroškov: zagotovite si brezskrbnost z zavarovanjem NLB Vita Tujina. Foto: Getty Images

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina vam namreč ponuja asistenco za izdatke, ki jih ne morete predvideti. Tako vam ob bolezni ali poškodbi med potovanjem ali bivanjem v tujini krije stroške nujne zdravniške oskrbe in nujnega zdravstvenega prevoza, vključno z medicinsko asistenco v slovenskem jeziku 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Zavarujete se lahko za posamezno potovanje v tujino ali za večkratna potovanja v tujino v obdobju enega leta (Multitrip). Zavarovanje velja za ves svet!*

Izkoristite 10-odstotni popust Privoščite si zaslužen oddih, odmislite skrbi in v juliju izkoristite 10-odstotni popust na zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko osebe do vključno 74. leta starosti, ob ustreznem doplačilu premije pa se pri individualnem zavarovanju lahko zavarujejo tudi starejše osebe.

Odlična kombinacija: Evropska kartica in NLB Vita Tujina. Foto: Getty Images

Zakaj evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ni dovolj?

Evropska kartica krije samo nujne stroške zdravljenja, in sicer v obsegu osnovnega zdravstvenega zavarovanja v javnih zdravstvenih zavodih v tujini. Kar pa ni nujno, da bo tudi brezplačno, saj se upoštevajo lokalni zakoni in ceniki.

Najbolje, da poleg evropske kartice sklenete še dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina, ki vam omogoča zdravljenje tako v javnih kot zasebnih ustanovah, brez neposrednega plačevanja storitev (z izjemo zneskov nižjih od 150 evrov, za katere prejmete naknadno povračilo).

*Zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje vsega sveta, razen za Slovenijo in državo, kjer ima zavarovanec uradno prijavljeno stalno bivališče, v primeru Multitrip zavarovanj pa ne velja tudi v državi začasnega bivališče.

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.