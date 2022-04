Potrebujete oddih v Hotelu zlomljenih src?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hotel zlomljenih src nudi skupinske terapije, ki jih vodita psihologinja in motivacijska govornica. Tridnevno bivanje ima po mnenju ustanoviteljic enak dosežek kot šestmesečna terapija pri psihoterapevtu.

Za večino ljudi razpad zveze pomeni sedenje pred televizorjem, prenajedanje in dolge telefonske pogovore z najbližjimi prijatelji. In seveda veliko žalosti in jeze.

Če vam je nekdo pred kratkim zlomil srce, ga lahko potolažite z obiskom novega hotela v Norfolku v Veliki Britaniji. Hotel Heartbreak (Hotel zlomljenih src) se je odprl konec leta 2021 in je namenjen ženskam, ki si želijo pozdraviti ranjeno srce.

Med tridnevnim bivanjem boste v prelepem okolju uživali ob počitku in jogi, udeležili se boste tudi skupinskih terapij. Ta način "transformacijske terapije" vodita psihologinja Alice Haddon in življenjska trenerka Ruth Field. Njun cilj je pomagati ženskam, da na zdrav in hiter način prebolijo nekdanje zveze.

Terapevtki vama bosta podali nekaj nasvetov, kako se izogniti toksičnim odnosom tudi v prihodnosti. Na predavanjih se bodo naučili prepoznati narcistične tipe osebnosti.

Vsako tridnevno bivanje je menda enakovredno šestmesečnemu zdravljenju, katerega cilj je pospešiti okrevanje zlomljenega srca po travmi.

"Če ste končali razmerje, v katerem ste bili prevarani, in ne veste, na koga bi se obrnili, če je vaš odnos razpadel, če vas boli srce in se počutite prizadete, nas kontaktirajte, tukaj smo, da vam pomagamo," pišeta na svojem Instagram profilu ustanoviteljici Alice in Ruth.

Hotel brez tehnologije in alkohola

Med bivanjem boste lahko uživali v sprehodih po nekaterih najlepših plažah v Norfolku, v odlični hrani in prijetnih pogovorih ob kaminu. A za napredek se je treba tudi čemu odpovedati. Tridnevno bivanje je zasnovano tudi kot tehnološko razstrupljanje, tako da gostje na recepciji pustijo svoj telefon in prenosnik, da se lahko posvetijo zgolj sebi. Na meniju so izključno brezalkoholni koktejli. V tem hotelu ne boste dobili alkohola.

"Če imate zapleten odnos z alkoholom, to ni vikend za vas," piše na spletni strani hotela.

Tridnevno bivanje stane 2.250 funtov oziroma 2.689 evrov.