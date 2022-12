Popolno božično darilo: sanjske plaže in kristalno čisto morje

Podarite si popolno božično darilo, rezervirajte družinske počitnice po najugodnejši ceni že danes! Družinske počitnice so najlepše doživetje za otroke in zakladnica spominov za vso družino. Načrtovanje družinskih počitnic pa je lahko za starše stresno opravilo, izbrati morajo destinacijo, ki ponuja sprostitev in hkrati zabavo, sončne plaže z dovolj sence, zanimivo kulinariko, v kateri bodo uživali tudi otroci, kraj, ki je dovolj oddaljen od vsakodnevnega življenja in hkrati ni predaleč, da si prihranimo nejevoljo ob dolgi vožnji ... In ob vseh zahtevah hkrati naj bodo počitnice tudi cenovno ugodne. Stresno, kajne? Naj vam pomagamo pri izbiri, Plava Laguna bo pravi odgovor!

Villa Galijot Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Prelepa Istra

Istrski polotok je prava zakladnica lepot. Vabijo prijetne plaže, večinoma skalnate, prodnate ali tlakovane, številne v senci borovcev. Notranjost polotoka skriva prenekatero mestece ali šarmantno vasico, prepredeno s tlakovanimi ulicami, kjer se skrivajo gurmanske restavracije in konobe. Če se odločite za počitnice v enem od objektov Plave Lagune, boste imeli priložnost raziskati bogato kulturo istrske pokrajine in poskusiti klasično domačo in mednarodno kuhinjo v restavracijah a la carte, s katerimi ne boste zgrešili. Pokrajina je gričevnata in bujno porasla, z dobrimi cestnimi in kolesarskimi povezavami, ki bodo prijetno presenetile kolesarske navdušence.

Grožnjan, Istra, Hrvaška

Istra ponuja nešteto možnosti za uživanje v naravi. Šum valov, senca dišečega bora in sproščeno branje knjige. Sonce nas greje in vleče, da se potopimo v bistro svežino Jadrana. Po dnevu, preživetem na plaži, ni lepšega prizora kot opazovati sončni zahod, ki se spreminja v nebo, polno zvezd, v kampih Istra Camping v Umagu in Poreču.

Camping Bijela uvala, Poreč, Istra, Hrvaška

Naj božič prinese popoln oddih za vso družino

Kako čudovito presenečenje in obdarovanje lahko vsej družini prinese eno samo darilo! Izberite počitnice, ki so pisane na kožo vam in vašim dragim. Plava Laguna ponuja več možnosti namestitve in nepozaben čas za vso družino ob morju.

Park Resort Plava Laguna v Poreču je košček bujnega raja, kjer lahko preživite svoje družinske počitnice, najamete vilo, apartma ali hotelsko sobo, obdani s čudovitimi parki, bazeni, športnimi igrišči in igrišči.Nahaja se le nekaj minut hoje od čudovite plaže in ponuja pet bazenov in prostorno teraso za sončenje z barom z osvežilnimi pijačami - vse, kar potrebujete za uživanje v soncu in morju od zore do mraka.

Park Resort Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Za družine, ki imajo raje aktiven dopust, je Hotel Garden Istra Plava Laguna v Umagu lahko odlična izbira. Vsak dan se udeležite enega od športnih programov, nato pa se sprostite v wellness centru. Otroci obožujejo Garden Istra zaradi otroških programov in vodnega parka. Če želite malo več zasebnosti in dodatnega udobja, izberite enega izmed apartmajev Apartments Amfora Plava Laguna, ki se nahajajo v Stella Maris Resortu v Umagu.

Če iščete miren kotiček za sprostitev v senci borovcev z urejenimi plažami in smaragdno zelenim morjem, obiščite Zelena Resort v Poreču. Počutite se kot doma v enem od številnih hotelov, kot je sodoben Poreški Hotel Parentium Plava Laguna. V bližini je vodni park, na voljo pa je tudi več otroških centrov, kjer bodo tako starši kot otroci našli zabavo in sprostitev.

Hotel Parentium Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Nedaleč od Zelena Resorta se nahaja čudovit Plava Resort. Sprostite se v apartmajih Apartments Galijot Plava Laguna, situiranih blizu Poreča, in uživajte v športnih in drugih aktivnostih, ki bodo dopolnile vaš dopust.

Apartments Galijot Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Gostje, ki želijo svoj dopust preživeti v naravi, lahko izberejo eno od mobilnih hišic v kampu Camping Park Umag. Tam boste našli vse prednosti kampiranja, kot so velika terasa, obdana z zelenjem, številne aktivnosti in bližina plaže, na voljo pa je tudi popolnoma nov kompleks bazenov s toboganom in vodnimi atrakcijami, obdan z ležalniki in restavracijo.

Camping Park Umag Mobile Homes, Umag, Istra, Hrvaška

Kristalno morje, bogata kultura, brezskrbno bivanje

Istra ima nekaj najlepših in najbolje opremljenih plaž na Hrvaškem. S sodobno infrastrukturo in številnimi vsebinami so idealne za družinske počitnice. Morje v Istri je kristalno čisto in tukaj se lahko kopate od maja do oktobra. Ker so vsi hoteli in apartmaji Plave Lagune v Umagu in Poreču neposredno ob morju, niste nikoli daleč od plaže. Kar 17 plaž nosi modro zastavo, mednarodno priznanje, ki potrjuje visok standard varstva okolja, čistega morja in ustrezne infrastrukture. Ena izmed njih je plaža hotela Hotel Molindrio Plava Laguna, ki leži južno od Poreča.

Plaža Hotela Parentium Plava Laguna, Poreč, Istra, Hrvaška

Umag in Poreč sta slikoviti obmorski mesti, ki sta se s svojim šarmom in kakovostnimi namestitvenimi možnostmi povzpeli v vrh istrskih turističnih destinacij. Sprehodite se od Umaga do rta Savudrija in si oglejte najstarejši delujoči svetilnik na Jadranu. Pravijo, da je to tudi svetilnik ljubezni, ki ga je grof Metternich leta 1818 zgradil za hrvaško plemkinjo, v katero se je zaljubil na plesu na Dunaju. Če se zaljubite v ta čarobni kraj, lahko svoje počitnice podaljšate v kampu Camping Savudrija pri svetilniku, blizu Umaga.

Umag, Istra, Hrvaška

V starem mestnem jedru Poreča se boste zaljubili v uličice, ki izžarevajo zgodovino in so danes polne istrskih barov in restavracij, ki z istrskimi vini in oljčnimi olji pričarajo vzdušje dolce vite. Ena od teh ulic vas pripelje do Evfrazijeve bazilike, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. To ni edini biser, ki ga skrivajo ulice starega mestnega jedra Poreča, zato odkrijte še preostale.

Poreč, Istra, Hrvaška

prihranite do 30 odstotkov pri svojih družinskih počitnicah v Poreču ali Umagu. Naj bo vaš božič uvod v prelepe počitnice, rezervirajte si jih zdaj! Zagotovite si brezskrbno bivanje v enem od resortov, hotelov, apartmajev ali kampov Plava Laguna . Rezervirajte si svoj poletni oddih zdaj inpri svojih družinskih počitnicah v Poreču ali Umagu. Naj bo vaš božič uvod v prelepe počitnice, rezervirajte si jih zdaj!

Posebne ugodnosti ob zgodnji rezervaciji

Namestitev lahko rezervirate na spletni strani Plave Lagune ali prek njihovega klicnega centra, kjer vam zagotavljajo najboljšo ceno na spletu. Prav posebne ugodnosti pa čakajo člane Plava Laguna Cluba in Istra Camping Cluba, zato ne oklevajte s prijavo in pridobite dostop do najugodnejših ponudb.

1. januarja 2023 bo uradna valuta na Hrvaškem postal evro, kar bo olajšalo načrtovanje in uživanje dopusta!

Rezervirajte si svoj popoln družinski oddih zdaj in prihranite do 30 odstotkov pri svojih poletnih počitnicah v Poreču ali Umagu. Zgodnje rezervacije omogočajo najboljšo izbiro namestitve, prilagodljive pogoje in brezplačno odpoved do pet dni pred predvidenim prihodom. Za več informacij o ponudbi namestitev obiščite plavalaguna.com in istracamping.com.