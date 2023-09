Popoln kraj za pobeg in sprostitev

Oglasno sporočilo

Z odprtjem svojih vrat 20. avgusta 1910, v času Avstro-Ogrske monarhije, je elegantni hotel Palace postal simbol bleščeče turistične destinacije ob Jadranskem morju. Skozi čas je Portorož pridobil sloves elitnega evropskega letovišča in zdravilišča.

Kempinski Palace Portorož je danes kulturni spomenik v slovenski Istri, bogat z naravnimi lepotami in nepozabnimi sončnimi zahodi nad Jadranskim morjem. Obiskovalcem ponuja priložnost za bivanje v eni od 182 luksuznih sob in apartmajev, obdanih s kombinacijo sodobnega oblikovanja in brezčasnega klasičnega dekorja. Storitve in gostoljubnost dosegajo izjemno visoke standarde, kar vsem obiskovalcem zagotavlja nepozabno izkušnjo razkošja.

Ta hotel ponuja neverjetne naravne zaklade, bogato zgodovino in kulturno dediščino v kombinaciji z vrhunsko storitvijo in ponudbo hotela. To so le nekateri od razlogov, zakaj se gostje vedno znova vračajo, očarani nad to edinstveno destinacijo.

Kempinski Palace Portorož svojim gostom omogoča uživanje v edinstvenih vsebinah in storitvah - okušanje domačih specialitet v eni izmed izjemnih hotelskih restavracij, sprehode ob čudoviti peščeni plaži ob sončnem zahodu za istrskimi griči in spektakularne tretmaje v Rose Spa.

V samem hotelu je vrhunska wellness oaza Rose Spa. Tu obiskovalci lahko uživajo in odkrivajo sproščujoče tretmaje iz bogate ponudbe ekskluzivnih storitev. Rose Spa ponuja vrhunske wellness storitve v elegantnem prostoru, ki vključuje deset prostorov za tretmaje, zunanje in notranje bazene, napolnjene z morsko vodo, jacuzzi, fitnes center in savno. Obiskovalci lahko uživajo v ekskluzivnih tretmajih lepote priznanih kozmetičnih znamk Biologique Recherche in Thalgo, ki slovita po izdelkih, obogatenih z regenerativno močjo alg in izvlečkov morskih virov.

Rose Spa ponuja tudi priložnost za razkritje skrivnosti masaže Gua Sha in posebnih rutin za nego obraza pod vodstvom Sare Bičič, ene izmed petih najboljših facialistk na svetu.

Tretma Royal Face Lift združuje ročno dviganje in tehniko Gua Sha, da aktivira mišice obraza. S temi vajami in posebnimi tehnikami naravnega liftinga se upočasni proces staranja kože, rezultat pa je čvrsta in napeta koža.

Tretma, ki izstopa, je nedvomno Biologique Recherche Soin Lift C.V.S. Piling in lifting tretma, ki v kombinaciji s tehnikami oblikovanja, zasnovanimi za zrelo kožo, pusti kožo na obrazu, vratu in dekolteju gladko in tonirano.

Biologique Recherche je znan po svoji izjemni učinkovitosti, ki izhaja iz kliničnega in personaliziranega pristopa k negi kože. S skrbno izbranimi čistimi in naravnimi aktivnimi sestavinami, skupaj z inovativnimi metodami zdravljenja, ta znamka ponuja ekskluzivno izkušnjo, osredotočeno na dosego vidnih rezultatov, prilagojenih individualnim potrebam kože.

Z združitvijo razkošne namestitvene ponudbe, bogate gastronomske ponudbe in izjemnih wellness storitev Kempinski Palace Portorož ustvarja nepozabno izkušnjo, ki vas bo osvežila, sprostila in vam pustila nepozabne spomine.

