Počitnice na Malti z nizkocenovniki tudi do 30 odstotkov ceneje!

V obdobju vsesplošne draginje poskušamo ljudje kar največ prihraniti. Številni v luči tega razmišljajo celo o tem, da bi se letos odpovedali sicer več kot zasluženim počitnicam, a zagotovimo vam lahko, da za to ni nikakršne potrebe. Še več, našli smo celo tako ugodne aranžmaje , da si lahko brez vsakršne slabe vesti privoščite prvomajske in poletne počitnice. Prepričani smo namreč, da samo enkraten obisk ne bo dovolj za doživetje tega, kar lahko ponudi Malta!

Republiko Malta sestavlja skupina približno 20 otokov in čeri, od katerih sta stalno naseljena le dva največja, Malta in Gozo, občasno pa še Comino. Kljub svoji majhnosti ima ta biser sredi Sredozemlja vse, kar potrebuje sanjska destinacija – in še več! Malta namreč poleg bogate zgodovine ponuja tudi optimalno kombinacijo kulturnih znamenitosti, ležernega poležavanja na skalnatih ali peščenih plažah ter živahnega nočnega življenja. Zaradi vsega naštetega predstavlja popolno počitniško zatočišče tako za mladino in pare, ki si želijo pestrega dogajanja, kot tudi za družine in seniorje, ki uživajo v miru in intimi. Ker je Malta od letališč v soseščini oddaljena vsega uro in pol poleta z letalom, je kot nalašč tudi za prvo potovanje z majhnim otrokom.

A to še ni vse! Na Počitnice.si so namreč pripravili edinstveno paketno ponudbo počitnic na Malti, v kateri so združili nizkocenovni letalski prevoz in kakovostno, a cenovno ugodno namestitev v hotelu. Pri tem velja pravilo zgodnje rezervacije, s pomočjo katere si lahko zagotovite izjemne popuste, tudi do –30 %!

Na Malto lahko z nizkocenovnim letalskim prevoznikom poletite iz Zagreba, Trsta ali Trevisa pri Benetkah skoraj vse dni v tednu, kar pomeni, da se lahko na otoško državico sredi Mediterana odpravite tako na (podaljšan) oddih ob koncu tedna kot na klasično tedensko ali 14-dnevno počitniško avanturo . Tudi glede nastanitve si vam ni treba beliti glave, saj imajo na Počitnice.si v ponudbi kar 120 hotelov na otokih Malta in Gozo, zato ni vrag, da ne bi našli kakšnega po vašem okusu! Hitro preverite noro ponudbo TUKAJ in si zagotovite izjemne popuste, tudi do –30 %! Za 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Za pripravo najboljših ponudb in svetovanje glede oddiha na Malti so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si na voljo tudi preko elektronske pošte info@pocitnice.si ter na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici

Malta z nizkocenovnim letalskim prevoznikom? Zakaj pa ne!

Ob besedni zvezi nizkocenovni letalski prevozniki marsikdo zastriže z ušesi, češ da gre za princip malo denarja, malo muzike, a ni tako. Dejstvo je namreč, da imata izbrana destinacija in ustrezna namestitev veliko večji vpliv na končno zadovoljstvo gostov, kot pa pot do tja. Za bližnje destinacije so zato nizkocenovni letalski prevozniki popolna izbira, saj lahko denar, ki bi ga morali nameniti za vozovnice, prihranite ali porabite za kakovostnejšo in boljšo namestitev.

Iskanja ugodnih letalskih prevozov in namestitev na Malti se lahko lotite tudi sami, a če rezervacijo opravite sami, boste v primeru odpovedi poleta imeli kar nekaj nevšečnosti z vračilom denarja. Če pa dopust na Malti rezervirate pri Počitnice.si, vam v primeru odpovedi poleta turistična agencija zagotavlja vračilo celotne kupnine v vsega 7 dneh ! Poleg tega vam pri Počitnice.si želenih počitnic ni treba plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 % akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom.

preverite ponudbo počitnic na Malti TUKAJ in se podate na nepozabno avanturo po čudoviti divji obali z dih jemajočimi klifi, previsi ter naravnimi okni. Več kot dovolj razlogov torej, da hitroin se podate na nepozabno avanturo po čudoviti divji obali z dih jemajočimi klifi, previsi ter naravnimi okni.

Malta: pester nabor letovišč za vse generacije in okuse

Glavna turistična sezona na Malti traja od junija do septembra, a sta ozračje in morje prijetno topla že od zgodnje pomladi pa vse do pozne jeseni, zato se izplača tja pobegniti tudi za prvomajske ali krompirjeve počitnice. Med počitnikarji so najbolj znana letovišča Sliema, St. Julijans, Quavra, Bugibba in Mellieha, ki ponujajo pester nabor namestitev za vse okuse in želje.

Popolno izhodišče za kombinacijo ležernih ter aktivnih počitnic na Malti je letovišče Mellieha na severnem delu otoka Malta, kjer imate na voljo kopico hotelov različnih tipov. Med najbolj priljubljenimi je Labranda Riviera Hotel 4*, ki je ob morju in ponuja čudovit pogled na zaliv Marfa Bay ter živahno dogajanje za ulicah. Ljubitelji bolj umirjenih počitnic boste na svoj račun prišli v le streljaj oddaljenem hotelu db Seabank Resort & Spa 4* v biližini zaliva L-Ghadira, ki zagotavlja tudi brezplačno parkirno mesto za vsako sobo.

Zasebno parkirišče ima tudi hotel Paradise Bay 4*, ki se lahko pohvali s slikovito lego na morski pečini, ob tem pa ponuja še edinstven razgled na zaliv Paradise Bay na eni ter na otoka Gozo in Comino na drugi strani. A da ne bomo delali krivice drugim, prav tako prekrasnim letoviščem, velja izpostaviti še Hotel Verdi 4* v kozmopolitanskem mestecu Sliema na vzhodu otoka, ki je tik ob sloviti obmorski promenadi in ponuja popoln oddih v osrčju Malte, le dobrih 20 minut od letališča. V vseh namestitvah je najbolje izbrati nočitev z zajtrkom ali polpenzion, saj vam tako med pohajkovanjem po otoku ni treba ves čas gledati na uro zaradi načrtovanih obrokov v hotelu.

Ste vedeli? Malto lahko prevozite v eni uri!

Glede na to, da je od skrajnega juga do skrajnega severa vsega ura vožnje, lahko tudi tisti, ki se na Malto odpravite predvsem na zaslužen počitek, dodobra raziščete otok. Pri tem se lahko odločite za javne avtobusne mreže ali pa za nekaj dni najamete avtomobil in poiščete kakšen osamljen kotiček, kjer boste imeli plažo ali pečino samo zase in se boste lahko predali uživanju v tišini ali družinskim vragolijam.

Najem avtomobila je vsekakor najbolje urediti že od doma, saj so na mestu samem cene praviloma višje, rezervirate pa ga lahko sami ali za to zadolžite zanesljive svetovalce na Počitnice.si, ki bodo poskrbeli, da bo na dogovorjeni dan izbrani jekleni konjiček čakal na vas. Opozoriti velja le, da na Malti vozijo po levi strani vozišča, vendar pa promet za razliko od večine sredozemskih držav poteka bolj umirjeno, zato to zagotovo ne bo težava.

A zakaj pravzaprav sploh obiskati Malto?

Malta se lahko pohvali z več kot sedem tisočletij dolgo zgodovino, skozi katero so se tu križale različne kulture. Prestolnica La Valletta je na primer videti kot prava srednjeveška trdnjava, na glavnem trgu pa si lahko ob določenih urah dneva ogledate prizor menjave straže. S podobno podobo vas bo pozdravilo tudi mesto Mdina, katerega glavna atrakcija je muzej v podzemnih jamah, kjer so na ogled postavljene raznorazne mučilne naprave, ki so jih uporabljali v srednjeveškem času. Peš se lahko odpravite do sosednjega mesta Rabat, v katerem naj bi živel apostol Pavel po brodolomu leta 60.

V bližini so še dih jemajoči klifi Dingli, vsekakor pa velja obiskati tudi kamenodobne megalitske templje, ki sodijo med najstarejše na svetu in katerih nastanek je še danes zavit v tančico skrivnosti, ter edini podzemni prazgodovinski tempelj na svetu Ħal Saflieni Hypogeum, ki so ga izkopali okrog leta 2.500 pred našim štetjem in je na začetku verjetno služil kot svetišče, potem pa je postal nekropola. Zagotovo vas bo očarala tudi mediteranska ribiška vasica Marsaxlokk, poznana predvsem po pisanih čolnih, ki imajo na vsaki strani premca Ozirisovi očesi, ki naj bi po legendi ščitil ribiče pred zli duhovi in drugimi nevšečnostmi.

Poleg otoka Malta je vredno obiskati še otoka Gozo in Comino, do katerih večkrat na dan vozijo trajekti in ladjice. Na otoku Comino se boste najverjetneje zasidrali v Crystal Lagoon, ki se ponaša s kristalno čisto vodo, po kateri boste lahko odplavali do katere izmed bližnjih jam (ali celo skozi njo). Nato lahko pot nadaljujete do turkiznega zaliva Modra laguna, ki velja za pravcati raj na zemlji. Na otoku Gozo , kjer naj bi nimfa Kalipso kar sedem let v ujetništvu zadrževala Odiseja, vas bo pozdravilo pristanišče Mgar Harbour, obala tu pa je razgibana in prepredena s številnimi zalivi ter pečinami. Najbolj slikovite najdete v naravnem parku Dwejra. Ustaviti se velja še v glavnem mestu otoka Gozo Ir – Rabat (Victoria) ter raziskati njegovo središče Citadel oziroma Il Castello.

