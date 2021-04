Izolski občinski svetniki so prejšnji teden sprejeli predlog odloka o javnem redu in miru, ki ureja več vidikov življenja v tem obalnem mestu. V njem je denimo prepoved hranjenja galebov in golobov ter domačih in prostoživečih živali na javnih površinah, omejitev uporabe dronov, električnih koles in skirojev ter vrsta drugih prepovedi.

Po mestu nič več v kopalkah

Med prepovedmi v odloku je največ pozornosti pritegnila uredba, ki se morda celo bolj kot na domačine nanaša na obiskovalce. Občinski svetniki namreč želijo gibanje v kopalkah ali s pomanjkljivimi zgornjimi ter spodnjimi oblačili omejiti le na kopalne površine, za sprehod po mestu pa takšna oprava ne bo primerna. Za kršitev te prepovedi je zagrožena kazen 400 evrov.

Foto: STA

Prepoved "rezervacij" z brisačami

Če bo prepoved kopalk v mestu morda dvignila kakšno obrv, bo na splošno odobravanje gotovo naletela odredba, da na javnih kopalnih površinah ne bo več dovoljeno "rezervirati" prostora z brisačami in drugimi predmeti. Na priobalnem pasu bo prepovedano tudi odkopavati, odnašati ali premeščati kamnine, žive ali odmrle školjke in polže.

Občinski svetniki so predlog odloka o javnem redu in miru sprejeli brez razprave in soglasno, so poročale Primorske novice. Zdaj čaka na še drugo branje, ki bo predvidoma junija, tudi takrat pa ga bodo najverjetneje sprejeli soglasno.

