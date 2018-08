Korak do sanjskih počitnic na Sejšelih

Sproščeno, s pijačo v roki, v senci kokosovih dreves in s pogledom na modro morje ali v objemu velemest v Severni Ameriki z moderno arhitekturo in nebotičniki? Kako pa vi najraje preživljate svoj dopust ? Našli smo popoln način za podaljšanje letošnjega poletja.

Življenje je eno samo in kdaj, če ne zdaj, bomo torej potovali? Ker se redko zgodi, da se za tovrstne počitnice odločite "z danes na jutri", jih je dobro načrtovati nekoliko prej. Tako boste dobili ugodnejše letalske vozovnice in pravočasno uredili vse potovalne dokumente.

Za iztekajočo se poletje predlagamo seznam petih krajev in ugodnih poletov z letalsko družbo Air France . Privoščite si ugoden dopust na drugem koncu sveta, ki ga ne boste nikoli pozabili

Sejšele sestavlja 115 otokov sredi Indijskega oceana. Otočje ponuja neskončno možnosti za nepozabno potovanje. Čakajo vas čudovite pokrajine, morsko dno, kjer lahko plavate z velikanskimi želvami, in prelepe plaže kot na razglednicah. Sejšeli so polni neštetih rajskih razgledov.

Neverjetno lepe peščene plaže Anse Lazia in zalivi Anse Source so idealni za romantične sprehode. Popotniki Sejšele radi obiščejo zaradi raziskovanja eksotičnih krajev, predvsem zunanjih otokov, ki so koralni in dostopni s privatnimi jahtami ali letali, zaradi možnosti potapljanja in raziskovanja bogatega (pod)morskega sveta in bogate, tudi kreolske kulinarike. Notranji granitni otoki so bolj naseljeni, obljudeni in zanimivi za romantična potovanja. Sejšeli so namreč zelo priljubljena destinacija mladoporočencev. Ponujajo tudi dobre plaže, kjer potekajo sproščene zabave.

Največji otok med vsemi je otok Mahé, na katerem je tudi glavno mesto Victoria, ki ga je vredno obiskati. Victoria je še vedno zelo majhno mesto, ki ga lahko prehodite in si ogledate vse njegove znamenitosti v zelo kratkem času. Beau Vallon je zaliv na glavnem otoku Mahe. Je izredno priljubljena turistična točka predvsem za potapljače, saj ima veliko lepih koralnih grebenov in čisto, kristalno morje. Leži na severozahodni strani otoka, v neposredni bližini pa je tudi veliko hotelov, znan je tudi po bazarju hrane. Odlične kreolske kulinarične specialitete ponujajo tudi v številnih gostiščih, restavracijah in hotelih, v La Passe na otoku La Digue​

Sejšelov. Preverite akcijske cene poletov do

Če iščete Mavricij na zemljevidu, ga lahko hitro spregledate, saj je otok zelo majhen. Slavni pisatelj Mark Twain je v eni izmed svojih knjig napisal, da na otoku dobiš idejo, da je bil najprej narejen Mavricij in šele potem nebesa in da so nebesa kopija Mauricija.

Da, Mavricij je zelo privlačen, a še kako resničen. Osvojil vas bo z neskončnimi plaži, lagunami z idealno temperaturo, bujno vegetacijo, ki se drži obal Indijskega oceana, očarljivimi hoteli ter nasmejanimi in prijaznimi domačini.

Ta majhen otok v Indijskem oceanu z angleško in francosko govorečimi prebivalci ima zelo raznolik kulturni značaj. Mavricij je samostojen od leta 1968, še danes pa boste ob obisku zaznali delce Portugalske, Nizozemske, Francije in Velike Britanije. Ravno ta zgodovinski vpliv je oblikoval edinstveno, kulturno bogato identiteto,

Če imate radi zelo aktivne počitnice, pojdite s kajtom v Le Morne, ki ga obdaja koralni greben, veter je umirjen jugovzhodnik in pogoji so pravi tako za začetnike kot za izkušene morske mačke.

Mavricija. Preverite akcijske cene poletov do

Dinamična kot Dunaj in energična kot Miami. Panama je država, kjer se najbolj približata dva oceana - Tihi in Atlanstki prek Karibskega morja. Panama je najjužnejša obmorska država Srednje Amerike. Država zaseda najbolj ozek del Srednje Amerike, zato ima tudi eno izmen najbolj impresivnih človeških konstrukcij - Panamski prekop.

Ni ga človeka, ki ne bi ob besedi Panama pomislil na Panamski prekop. Gre za eno največjih čudes, ki jih je ustvaril človek, in zagotovo za eno najbolj dobičkonosnih investicij. Panamski prekop ne preseka le ozemlja Paname, temveč dve veliki celini, Severno in Južno Ameriko, ter povezuje Tihi in Atlantski ocean.

Panama obiskovalcu ponuja prav posebno sožitje narave z modernim svetom in mešanje kolonialne z moderno arhitekturo. Njeno glavno mesto Panam City obkrožajo nacionalni parki, hkrati pa ga zaradi nebotičnikov imenujejo tudi latinskoameriški Dubaj. Prestolnica je moderna in prefinjena metropola, sedež trgovanja, umetnosti, mode in kulinarike.

Panama je tudi dom številnih avtohtonih prebivalcev. Zaradi preprostosti potovanja in široke palete izkušenj je Panama ena izmed najatraktivnejših destinacij na svetu. Še posebej zanimive so divje rajske plaže na otočkih San Blas, ki nas prevzamejo s pristno naravo in sproščenim vzdušjem, ter hribovska enklava Boquette (kolesarjenje, vulkan, kopanje, slapovi). Panama je vsekakor biser Srednje Amerike, ki vas bo očaral s svojo lepoto.

Paname. Preverite akcijske cene poletov do

Počitnice v ZDA, še posebej v New Yorku, so nedvomno nekaj posebnega, priprave na potovanje pa je treba začeti dovolj zgodaj. Čeprav je New York na drugi celini, so povezave danes že izredno dobre in letalsko vozovnico lahko dobite tudi precej ugodno. Prav zato je New York vse bolj privlačen tudi za krajša potovanja. Mesto je razdeljeno v pet okrožij: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx in Staten Island. New York je že več desetletij eno najpomembnejših gospodarskih, finančnih in političnih središč na svetu.

Mesto, ki nikoli ne spi, v katerem posnamejo večino filmov in kjer nastajajo trendi, te nehote prevzame. Z eno samo dlanjo zajema prav vse kulture tega sveta. V zraku je toliko navdiha, da ga neštete galerije, muzeji, gledališča, koncertne dvorane in restavracije še komaj zmorejo zadržati, preden pljuskne čez rob čaše. Hrup in gneča, hiter tempo življenja in sredi vsega zeleni biser Central Park, kjer se čas zaustavi. Dobra stvar je, da je podzemna železnica v New Yorku relativno poceni, pa tudi hitra, pripelje vas praktično povsod.

Oglejte si slikoviti Times Square, odpočijte si v Central Parku, sprehodite se po avenijah in ne pozabite zaviti v China Town. Čisto na jugu vas čaka tudi Wall Street, tamle čez pa se nasmiha še Lady Liberty na otoku Liberty. Obiščite Brooklynski most, zavijte čez v Brooklyn in še malo naprej na Coney Island. Tudi znamenitosti na Manhattnu ne manjka – Empire State Building, Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art – Moma, Rockeffeler Center, Museum of Natural History z okostjem dinozavra.

New Yorka. Preverite akcijske cene poletov do

Kanada navdušuje z neokrnjeno naravo, ki človeku na vsakem koraku jemlje dih. Velemesto Toronto preseneča z moderno arhitekturo in nebotičniki. Toronto je danes največje mesto Kanade in četrto največje v Severni Ameriki. S svojo pestro demografsko raznolikostjo omogoča življenje 2,8 milijona ljudem. Mesto se redno uvršča med najbolj zaželena in prijazna mesta za življenje na svetu.

Med obiskom Toronta si morate ogledati CN Tower – stolp, visok kar 533 metrov, s katerega se vam odpira čudovit pogled na vse mesto. Očarljiv je tudi Royal Ontario Museum – gre največji zgodovinski in naravoslovni muzej svetovne kulture. Vsebuje več kot šest milijonov eksponatov v 40 galerijah, znan pa je predvsem po svoji zbirki dinozavrov, afriški in vzhodnoazijski umetnosti ter kanadski zgodovini. St. Lawrence Market je ena izmed najboljših tržnic na svetu. Prvotno zgolj tržnica je danes veliko več kot to – pravi mali gastronomski raj. Zgrajena je bila leta 1803 in zdaj deluje v dveh nadstropjih. Obiska vreden je tudi Distillery district – gre za komercialno naselje v vzhodnem delu mesta. Bogatijo ga številne kavarne, restavracije in trgovine, nastanjene v zgradbah dediščine nekdanjih Gooderham in Worts Distillery.