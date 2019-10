Konjiški griči skrivajo eno najbolj nenavadnih kleti v Evropi

Okrog vina so se vedno dogajale čarobne stvari. Že sam nastanek vina je zavit v meglico skrivnosti, zato so kraji, kjer se ti čudeži dogajajo, nekaj posebnega.

Tega se zavedajo tudi v okolici Slovenskih Konjic, kjer ima svoj sedež ena najbolj nenavadnih vinskih kleti v Evropi, Zlati grič.

Klet sodi med najsodobnejše v Evropi, poseben pečat pa ji daje tudi izvirna arhitektura – celoten objekt se nahaja pod zemljo, prekrivajo ga zasajene strehe, tako da obiskovalec na začetku sploh ne sluti, kakšno kraljestvo se nahaja pod njim. Ko pa se tudi zares podamo raziskovat vse dragocenosti, ki jih skriva vinska klet Zlati grič, pa se nam odpre prijazen ambient in pester nabor vrhunskih vin, ki zadovolji tudi najzahtevnejše okuse.

Bele sorte s peninami na prestolu

Silvo Žižek: "Prepričani smo, da vse stvari, ki jih tako cenimo pri vinu – od barve do telesa in kompleksnosti – izhajajo iz dobrega in zdravega grozdja. Vsa umetnost je v tem, da znamo izlužiti pravo kombinacijo in okus, ki je všeč našim kupcem." Foto: Matjaž Vertuš

V Zlatem griču prevladujejo bele sorte, kot so renski rizling, chardonnay, rizvanec, sauvignon, sivi in beli pinot in laški rizling, od rdečih sort pa modra frankinja in modri pinot. Pridelujejo tudi vina posebnih kakovosti ter bele in rosé penine, ki zorijo v obokani Otokarjevi peninski kleti v Žički kartuziji.

"V vinogradih ne moremeo slediti le modnim trendom na področju sort, ampak moramo upoštevati pogoje rastišča in ekonomiko pridelave. Sortna sestava nam na eni strani skozi količinsko nižje pridelka mora omogočati dobro osnovo za buteljčna vina in penine, na drugi starni pa dopuščati tudi večje pridelke namenjene enostavnejšim vinom. Le tako je ekonomika pridelave upravičena," je o izboru sort povedal direktor Zlatega griča, Silvo Žižek.

Zlate penine po "receptu" Francozov

Izvrstne penine, ki zorijo v kleti Žičke kartuzije, pridelujejo po klasični metodi, kot jo uporabljajo tudi v francoski Šampanji.

"Po malce zgodnejšem obiranju grozdja za penine se opravi prvo vretje oziroma fermentacija. Temu po določenem času sledi še sekundarna fermentacija, ki mora pri klasični metodi obvezno potekati v steklenici. Bistvo naših penin je, da temu delu namenjamo poseben prostor in sicer, peninsko klet v Žički kartuziji. Tam v optimalnih temperaturnih pogojih in popolnem miru vse gričeve penine zorijo najmanj dve leti. Verjamemo namreč, da so ravno zaradi tega naše penine nekja posebenga."

Ko grozdje dozori, se delo lahko začne

Zlati grič na približno 70 hektarjih vinogradov letno pridela do 550 ton grozdja. Letos jim je pomagalo od 40 do 50 trgačev. "Za trgatev imamo od 20 do 25 dni časa. Velik problem je lahko vreme in letos smo imeli kar srečo. Klet je zdaj polna, fermentacija bo potekala še približno en mesec. Zdaj skrbimo, da imajo kvasovke idealne pogoje. Vsaka napaka v tem obdobju se zelo pozna," nam je svoje področje predstavil enolog Sašo Topolšek.

Vinogradništvo na Konjiškem ima dolgo tradicijo. V okolici Slovenskih Konjic so menihi iz Žičke kartuzije že pred skoraj devetsto leti začeli pridelovati vina. Konjičani so trte negovali tudi po odhodu menihov iz kartuzije in od leta 1900 kletarili v znameniti stari kleti, med prebivalci imenovani Eis Keller (Ledena klet).

Ena najlepših destinacij, ki jih moramo obiskati še to jesen

Slikoviti griči v bližini Slovenskih Konjic in Žičke kartuzije. Foto: Matjaž Vertuš

Slovenija ponuja vrsto možnosti za sprostitev v naravi in aktivna doživetja. Med najlepšimi destinacijami, ki jih moramo obiskati to jesen, je prav Zlati grič, ki je odlična lokacija za izlet vse dni v letu. Ponuja veliko vsebin za navdušene gurmane, ljubitelje golfa, poznavalce žlahtne kapljice in vse, ki jih zanimajo tradicija ter kulturne in naravne znamenitosti.

"Vinska klet Zlati grič ni samo vino, ampak daje velik poudarek tudi vinskemu turizmu. Obiskovalci z različnimi interesi lahko pri nas preživijo lep dan, saj je na voljo veliko aktivnosti. Ponujamo vodene oglede vinske kleti s pokušino, bivanje v naših apartmajih, odlično kulinariko v restavraciji Zlati grič, igranje golfa, vodene oglede Slovenskih Konjic in vodene ture skozi Žičko kartuzijo, ki je eden najlepših kulturnih spomenikov v tem delu Slovenije," je prekrasno lokacijo predstavil direktor Zlatega griča.

Kulinarično razvajanje za vse okuse in priložnosti

Poleg izvrstnega vina na tako lepem mestu se najbolje podajo tudi vrhunsko pripravljene lokalne jedi, ki jih lahko poskusimo v Gostilni Grič, kjer odlične menije pripravlja mojster Andrej Smogavc. Pripravimo se na ultimativno razvajanje svojih brbončic z okusno hrano ter odličnimi in večkrat nagrajenimi vini iz Vinske kleti Zlati grič.

Poleg hrane in vin nas bo navdušil tudi dih jemajoči panoramski razgled, ki se razprostira po okoliškem gričevju vse do Pohorja in Dravinjske doline.

Lokacija: 800 metrov od središča Slovenskih Konjic, tik nad golf igriščem med Škalskimi vinogradi.

Nastanitev v plemiškem slogu Foto: Matjaž Vertuš Konjičani so odlični gostitelji, saj so za tiste, ki jim enodnevno občudovanje lepot Škalc ni dovolj, na voljo trije čudoviti apartmaji v apartmajski hiši Vinogradniški dvorec, kjer se harmonično usklajujeta narava in mir. Prečudoviti razgledi nas bodo sprostili po dolgem sprehodu ali igri golfa na enem najslikovitejših igrišč pri nas. Dvorec je tudi kulturni spomenik, zgrajen v 15. stoletju.

Odlična igra, ki pritegne vedno več parov

Igrišče za golf na Zlatem Griču je zgodba zase, saj slovi po svoji idilični legi med vinogradi in po čudovitih razgledih. Na voljo je devet zelo razgibanih igralnih polj s skupno dolžino 2.500 metrov, ki so dobesedno zlita s pokrajino.

Igrišče je sicer nekoliko zahtevnejše, vendar omogoča veliko sprostitve in zanimivosti tudi manj izkušenim igralcem, za katere je na voljo tudi spoznavanje z igro ali pa učenje golfa na vadišču na Dobravi pod okriljem golf kluba Zlati grič.

"Igra golfa je zelo lepa. Lahko jo igraš sam, še bolje pa je v dobri družbi. V zadnjem času je ogromno parov, ki pridejo skupaj na golf. To je skupna dejavnost in ni zahtevna. Pri golfu tudi ne prihaja do poškodb, zato ga lahko igramo tudi v pozni starosti," je povedal Jani Šribar, inštruktor golf kluba Zlati grič.

