Konec dopusta? Ali začetek prave jesenske avanture?

Oglasno sporočilo

Ko se poletje in z njim glavna turistična sezona počasi poslavljata, se za avanturiste in popotnike pravi dopust šele začenja. Poiskali smo 3 razloge, zakaj je jesen najboljši čas za popotniško avanturo.

1. Manj turističnih gneč

Prvi in zagotovo najpomembnejši razlog je manj turistov. To ne pomeni le lepših pogledov na znamenitosti ampak tudi manj zastojev na cesti, manj čakanja v vrsti v trgovini, več praznih kotičkov na plaži in senčnih prostorov v kampih, več parkirnih mest in preprost več pristnosti krajev, ki jih raziskujete.

Ko se poslovijo mase turistov spet v polni meri začutimo lepoto narave, vonj mediteranskih rastlin ter pristno prijaznost domačinov.

Gibanje izven glavne turistične sezone je tako mnogo bolj preprosto in svobodno.

2. Prijetne jesenske temperature

Poleg manjše gneče je jeseni bolj prijazno tudi vreme. Vročinski val je stvar preteklosti noči so prijetno hladne, dnevi ravno dovolj topli. Bolj udobna je tudi vožnja in zunanje aktivnosti.

Morje je jeseni še vedno prijetno toplo (vse do začetka novembra se temperature običajno gibljejo nad 20 stopinj). Zato je jesen odlična sezona za morske dogodivščine, saj je pomladi ponavadi morje prehladno, poleti pa enostavno prenatrpano.

3. Prijazne cene

Za konec pa je potovanje z avtodomom izven glavne sezone tudi bistveno cenejše. Poleg cene najema predelanega kombija, ki je 30 % nižja kot v najvišji sezoni, so tu še nižje cene kampov, trajektov ter drugih storitev in dobrin. Cenejša sta tudi kosilo in pivo v konobi ob cesti.

KAM ODPOTOVATI?

Za namige kam odpotovati smo vprašali podjetje Balkan Campers, ki že šesto leto zapored oddajajo karizmatično in pisano družino vozil starih od 40 do 10 let.

Večina njihovih strank se jeseni odloči za potovanje po Sloveniji in Hrvaški vse do Južne Dalmacije. Za tako potovanje stranke večinoma najamejo starodobnike, ki potovanje začinijo z nostalgijo in občutkom svobode.

V primeru najema novejših kombijev pa je sta med najbolj priljubljenimi destinacijami slikoviti Sardinija in Korzika.

Sardinija navdušuje z izjemnimi plažami ter svobodnim vzdušjem, druga pa z izjemno raznoliko naravo in divjo pokrajino.

Pot do omenjenih destinacij je enostavna, saj je do luke Livorno od koder vozi trajekt le kakih 7 ur vožnje.

Pri Balkan Campers sicer večino avtodomov v glavni turistični sezoni oddajo tujcem, ki običajno potujejo po Sloveniji. Ravno izven glavne sezone pa se občutno poveča tudi število domačih najemnikov. Ekipa pravi, da je tako zaradi dostopnosti cen izven sezone in seveda avanturističnemu duhu Slovencev in naše velike ljubezni do narave.

KAKO ORGANIZIRATI POPOLNI "ROAD TRIP"?

Prvo pravilo Balkan Campers je, da je najboljši popotniški plan tak, ki ga ni. Je pa dobro vedeti kateri kamper je primeren za določeno skupino popotnikov. Izbira je v prvi vrsti odvisna od končne destinacije. V kolikor je bolj oddaljena, potem so za najem primernejši VW T4 in T5 - novejši modeli. Izbirate lahko med pisano druščino petih poskočnežev.

Za edinstveno doživetje s starejšimi vintage modeli VW T3 pa je potrebno imeti bodisi malo več časa ali pa si planirati manj kilometrov, ki so najlepši na romantičnih magistralah.

Tako modernejši kot starejši kamperji v voznem parku Balkan Campers so odlična izbira tudi za mlade družine. Posebej zanimiva je dogodovščina za otroke, ki bodo uživajo v starih hišah na kolesih, kot v filmu! Za varnost je poskrbljeno s tro-točkovnimi pasovi, ki so primerni za stabilizacijo otroških sedežev.

Naj bo to podaljšan vikend ali pa mesečna avantura, jesen je najlepši čas za potovanje, potovanje pa je najlepše v družbi nostalgije in vintage avtodomov!

Naročnik oglasnega sporočila je BFT d.o.o.