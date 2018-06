Izola – kraljestvo ribe vabi med valove

Oglasno sporočilo

Majhno obmorsko mestece z bogato zgodovino, ki so jo spisali ribištvo in valovi, vabi v poletni objem. Uživajte v modrini morja, zelenem gričevju, istrski kulinariki in poletnih večerih.

Ujemi val poletja

V Izoli se na 5 km razprostira kar osem raznolikih plaž, ki jih lahko spoznavate s sup-om, ki ga najamete na novem izolskem turistično-informacijskem centru. S supom se lahko odpeljete od divje plaže v Mesečevem zalivu, do plaže za mlade pod Belvederjem, plaže v San Simonu, ki je primerna predvsem za družine, do plaže pred hotelom Delfin, pa vse do Svetilnika – ikonične izolske plaže s pogledom na Alpe. V Izoli je na voljo tudi edina pasja plaža, na območju med Izolo in Koprom pa danes nastaja tudi največja plaža v slovenski Istri, kjer lahko med drugim obujamo spomine na davno leto 1944. Tu je namreč potonila takrat največja čezoceanska potniška ladja, ki je plula pod italijansko zastavo – legendarni Rex.

Skoči skupaj z mano

Območje nekdanje obalne ceste s pogledom na širno morje je sicer idealno tudi za kolesarjenje, rolkanje, kotalkanje in sprehajanje. Še bolj aktivnim obiskovalcem priporočamo kolesarski izlet po trasi nekdanje železnice Parenzane, od koder lahko občudujete istrsko gričevje in uživate v pogledu na romantične vasice. Posebno vrsto aktivnega doživetja ponuja možnost potapljanja v Arheološkem parku Simonov zaliv. Na območju parka se namreč pod morsko gladino nahaja nekdanje pristanišče, ki ga je mogoče obiskati v družbi potapljačev.

Naužij se morja

Izola je od nekdaj znana kot kraljestvo odlične morske kulinarike, saj je ribištvo ta nekdanji otok močno zaznamovalo skozi zgodovino. Od 4. do 17. junija vas izolske restavracije in gostilne vabijo, da okušate školjke na različne načine. Z akcijo Dnevi domačih pedočev v Izoli zagotavljamo avtohtono in avtentično ponudbo okolja. Lokalne pridelke istrskih kmetov pa lahko vsako sredo in soboto dopoldne kupite na domači tržnici Ruba sz moje njive. Ne zamudite tudi drugih kulinaričnih doživetij: avgusta bodo mestne ulice dišale po šalši, septembra pa po baziliki in pikantnih okusih. Tudi letos nas v Izoli čakajo Bazilikiada, Šalšiada in Čiliada.

Prisluhni zgodbi tradicije

Če bi se radi pobližje spoznali z izolsko kulturno dediščino povezano z morjem, svetujemo obisk Izolane – hiše morja. V izolskem muzeju se sicer lahko preizkusite v lovljenju rib in se spoznate s favno Jadranskega morja. Na voljo so tudi troja očala, ki vas bodo popeljala v virtualno resničnost in vam preko 360-stopinjskih video posnetkov prikazala Izolo nekoč in danes. Na sprehodu po mestu lahko v izolskem mandraču občudujete obnovljene stare barke, posebna znamenitost pa je barka Biser v Simonovem zalivu – edina ohranjena lesenjača iz ribiške flote nekdanjega Delamarisa.

Ohrani trenutek

Poletje je čas, ko lahko popolnoma sprostimo telo ter duha in uživamo v objemu narave. Izola deloma sega v naravni biser Krajinski park Strunjan, kjer vam na izjemnih razglednih točkah ob lepem vremenu pogled seže vse od Tržaškega zaliva do Triglava. Pod parkom se nahaja ena najlepših istrskih plaž – Mesečev zaliv, ki predstavlja priljubljeno točko za ljubitelje bolj divjih plaž. Sproščate se lahko tudi v kakšnem od zimzelenih izolskih parkov, kjer si poiščete svoj košček sence v vročih poletnih dneh. Eden bolj zanimivih je Kneippov vrt ob hotelu Delfin, ki je poln zdravilnih rastlin. Večer lahko zaključite tudi v arheološkem parku, kjer se bo vsak ponedeljek odvil tečaj joge.

Začuti svojo melodijo

V poletnih večerih zaživijo manjši izolski parki in trgi, gostoljubni domačini pa radi pokažejo, kakšne so šege in navade njihovih istrskih prednikov. Za nami je Praznik oljk, vina in rib, že ta teden pa se v Izolo vrača filmski festival Kino Otok. Julija vabimo na folklorni festival IzolaFolk, glasbena dogodka Izola mjuzik in Isola music festival, avgusta pa že veselo pričakujemo največjo izolsko fešto – Ribiški praznik. Zanimiv dogodek, ki se bo letos prvič odvil v Izoli, je festival vizualnih umetnosti – Svetlobna gverila, ki k nam prihaja septembra.

Le korak vas še loči do ustvarjanja spominov na najlepše poletje. Dotaknite se Mediterana in rezervirajte svoj poletni oddih v kraljestvu ribe.

Še do vključno 11. junija lahko sodelujete v izolski nagradni igri in se potegujete za lepe nagrade. Podelite z nami svojo najljubšo misel, citat ali verz, ki vas spominja na naše mesto! Več na našem novem spletnem portalu: www.visitizola.com

