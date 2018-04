Iščete izgovore za popolno razvajanje? Ne iščite več.

Samo pet preprostih korakov vas loči od vrhunske spomladanske preobrazbe. Berite dalje in dajte svojemu telesu pravo dozo vitalne energije.

#PRVI KORAK – jutranje raztezanje: Vpeljite v svoj vsakdan nov ritual – s preprostimi razteznimi vajami, ki vas bodo v trenutku prebudile in vas za ves dan napolnile z energijo. Če niste jutranji tip, pa lahko desetminutne vaje opravite tudi zvečer, ko boste pripomogli k boljši sprostitvi telesa.

#DRUGI KORAK – več vitaminov in mineralov: Čas je, da dokončno odstranite vse škodljive sestavine s svojega jedilnika ter ga obogatite z vitamini in minerali. Dodajte več sezonskega sadja, predvsem pa zelenjave. Med obroki si lahko privoščite nekaj oreščkov ali košček temne čokolade.

#TRETJI KORAK – pojdite na zrak: Zadihajte pomlad s polnimi pljuči in izkoristite vsako prosto minuto za uživanje na zraku. Vožnja s kolesom, sprehod, lahkoten tek – vsak izbor za pobeg na prosto je dober. Lotite se ga z nasmehom.

#ČETRTI KORAK – pobarvajte svoj vsakdan: Znebite se sivih in črnih zimskih oblačil in svojo garderobo prevetrite z barvami, ki bodo vaši pomladi dodale kanček razposajene igrivosti. Letošnji modni trendi narekujejo veliko barv in cvetličnih vzorcev, torej kombinacij, ki ste jih nedvomno čakali vso zimo.

#PETI KORAK – prepustite se wellnessu: Prebudite svoje čute in telo ter se prepustite rokam strokovnjakov. Masaža, sproščujoča kopel, blagodejna savna in celovita nega telesa.

Vsi koraki na enem mestu

Uresničitev vseh petih korakov je preprostejša, kot si predstavljate. Začnite doma, dokončno pa jih izpopolnite v Kranjski Gori, kjer vas čaka vse tisto, kar potrebujete v tem letnem času. Pomagali vam bodo, da boste v poletje vstopili popolnoma prerojeni.

Wellness v objemu narave

Doživite pristnost gorenjske idilične pokrajine in se prepustite razvajanju wellnessa v centrih Hit Alpinea. Predajte se blagodejnim učinkom čiste planinske vode, naužijte se prekipevajoče energije, lepote, miru in spokojnosti narave.

Na voljo sta dva wellnessa: Wellness Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora in Sprostitveni center Kompas v hotelu Kompas.

Občutili boste neskončen mir, ki vas bo spremljal na vsakem koraku, ne glede na to, kam se boste odpravili. Preizkusite lahko masažo s toplim oljem iglavcev in sivke ali pa masažo s šipkovim oljem in čistim zlatom, gozdnim medom ali različnimi drugimi zeliščnimi oblogami.

Sprostitvene masaže sproščajo vse tiste dele telesa, ki so še posebej izpostavljeni stresu (glava, vrat in ramenski obroč, hrbet in stopala), spodbujajo dobro počutje in vzbujajo ugodje še dolgo po tretmaju.

Center Vita: masaže, nega obraza in telesa. Sprostitveni center Kompas: bazen in ločen otroški bazen s toboganom, masažni bazen, solariji, savne, turška parna kopel, masaže, soba za počitek in zunanja terasa.

Pripravite telo na sezono bikinija

Po sprostitvenem delu se prepustiti lepotni preobrazbi, ki bo vaše telo v popolnosti pripravila na krajša krila in seksi kopalke. V centrih Hit Alpinea, bodo poskrbeli za vas s številnimi lepotnimi storitvami, ki vključujejo popolno nego rok in nog, vrhunsko nego obraza, posebej prilagojeno tako zanjo kot zanj, in posebne nege za oblikovanje postave, ki so v tem letnem času še kako priljubljene. Da bo vaše telo poleti res pripravljeno za kratka krila in še posebej za kopalke, pa si privoščite še nežno depilacijo z voski Perron Rigot.

Poletna osvežitev že v aprilu? Tako je, v Kranjski Gori lahko že zdaj občutite pravi poletni utrip. Preverite posebno spomladansko ponudbo.

Poživite se na svežem zraku

Kranjska Gora vam vse leto ponuja ogromno možnosti za rekreacijo. Izkoristite toplejše dni in se med svojim bivanjem v hotelih Hit Alpinea naužijte blagodejnega alpskega zraka. V iskanju popolne ohladitve tako priporočamo sprehod po okoliških gozdovih ali pohod na enega od vrhov Julijskih Alp. V Kranjski Gori je skupaj več kot sto kilometrov pohodniških poti.

