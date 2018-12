Ideje za naslednjo potovalno destinacijo

Oglasno sporočilo

Zbudite se ob šumenju morja, zaspite ob sončnem zahodu, vmes pa uživajte v bazenih, bogatem programu aktivnosti in skoraj vsak dan odkrijte novo mesto. Vse to in še več ponujajo Kompasova križarjenja.

Iščete tudi vi konec leta ideje in predloge za naslednjo potovalno destinacijo? Kaj pravite na križarjenje z enim od najboljših ladjarjev na udobni ladji, kjer vas bodo udobne kabine, bogat animacijski program, okusna hrana z vsega sveta ter razgibani izleti popolnoma očarali?

Če se vam zgornja potovalna ideja zdi vabljiva, se odpravite na Kompas, kjer so tokrat pripravili posebno ponudbo z ladjarjem MSC ter naredili križarjenje še dostopnejše družinam, željnim aktivnih počitnic, parom, željnim razvajanja, in popotnikom, željnim novih potovalnih izzivov.

Pripravili so namreč akcijsko ponudbo "MSC Easy" Summer Wave, ki bo trajala dobre tri mesece, od začetka decembra pa vse do konca februarja. Akcija velja za del zimskih in vsa poletna križarjenja z ladjami MSC (MSC Seaview, MSC Lirica, MSC Fantasia, MSC Opera ...), ki trajajo sedem dni ali dlje. Akcija vključuje all inclusive paket pijače, kar pomeni, da so ves čas križarjenja vključeni vsi brezalkoholni napitki in alkoholne pijače v vrednosti do šest evrov.

Križarjenje na ladjah MSC je res posebno doživetje, posebej za tiste, ki gredo na križarjenje prvič. Njihova veličina prevzame potnike že ob prvem pogledu. So kot mesto v malem. Ob udobnih in skrbno opremljenih potniških kabinah najdemo še množico trgovin, dvorane za fitnes, bazene s tobogani, razgledne terase in terase za sončenje ter koncertne in gledališke dvorane, v katerih je prav vsak večer na voljo pester program. Za vaše popolno udobje in zadovoljstvo pa neopazno skrbi cela množica zaposlenih.

Za vse, ki menijo, da križarjenja niso privlačna in da razen dnevnih izletov ne ponujajo veliko, je križarjenje z ladjami MSC doživetje, ki odpre oči in mnogim spremeni mnenje o takšnem načinu potovanja. Na ladjah MSC bo vaš dan povsem zapolnjen. Animacijski programi ponujajo program tako za otroke kot odrasle. S partnerjem se lahko končno naučite plesov v paru ali pa zaigrate tenis, namizni tenis ali golf s sopotniki. Zvečer se lahko odpravite pogledat spektakularno gledališko predstavo ali koncert v katerem izmed ladijskih dvoran in barov. Skoraj vsak dan (odvisno od programa potovanja) se križarka ustavi v novem pristanišču, kar lahko izkoristite za samostojni ali skupinski ogled bližnjega mesta. Ti izleti so kot jagode na torti - ravno dovolj dolgi, da vas pritegnejo in da vas novo mestece začara. Hkrati pa že komaj čakate vrnitve nazaj v ladijsko udobje in razvajanje. Na ladji nikakor ne boste ne lačni ne žejni. Hrana je zelo okusna, ponuja pa izbrane jedi z vsega sveta in za vse okuse.

Sliši se fantastično, kajne? Da pa boste lažje izbrali med križarkami MSC in se lažje odločili za destinacijo, si oglejte katalog, nato pa jim zaupajte svoje želje.

Naročnik oglasnega sporočila je Kompas.