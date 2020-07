Ideja za drugačen izlet: doživite skrivnosti slovenske pivovarne Union

Namesto poti na morje ali v hribe si lahko naslednji izlet začrtate nekoliko drugače: odkrijte vse skrivnosti 150 let stare pivovarne Union in se sprehodite po poteh znamenitega zmaja. Prestolnica vabi na oddih.

Ljubljana velja za pravi turistični biser, ki so ga v zadnjih letih oblegali predvsem tuji turisti. Letos pa imamo čudovito priložnost, da jo odkrijemo tudi Slovenci. Rdeča niti našega predloga za nekajdnevni oddih naj bo dobra družba, tudi v znamenju znamenitega zmaja.

Odkrijte skrivnosti ljubljanske legende

Za družine ali družbo prijateljev: predlagamo vam čisto drugačno doživetje. Vstopite v svet 150-letne tradicije piva Union.

Prijazen vodič vas bo popeljal skozi več kot 150 let slikovite zgodovine pivovarstva v Ljubljani in razvoja znamke Union. Najprej boste vstopili v staro gostilno iz Cankarjevih časov z značilnim točilnim pultom, originalno blagajno in gramofonom. Skozi vodenje pa boste lahko od blizu spoznali ves kemični proces predelave piva, ki so ga poznali včasih – od lastne proizvodnje slada pa so vseh naslednjih faz varjenja piva, zorenja in filtracije.

Sprehodili pa se boste tudi skozi trgovino z Union promo materiali in si za seboj naredili personalizirano steklenico nefiltriranega piva.