Gostincu so posel pred propadom rešile potepuške mačke #video

Restavracija, ki jo v japonskem mestu Osaka vodi Naoki Teraoka, je bila vse do začetka pandemije koronavirusa priljubljena in uspešna. Navdušenec nad modeli vlakov je lokal, ki ga je odprl leta 2018, uredil v železniškem slogu, okoli miz so speljani miniaturni železniški tiri, po katerih vozijo električni vlakci in med jedjo zabavajo goste.

Ko pa je izbruhnila pandemija, se je Teraoka kot mnogi gostinci znašel v škripcih in kmalu začel razmišljati o tem, da svojo restavracijo dokončno zapre. Nato pa je zgodba dobila nepričakovan obrat. Pred restavracijo je naletel na mačjega mladiča in se odločil, da ga vzame k sebi, naslednji dan pa je opazil, da ga skozi okno restavracije gleda še ena starejša mačka, za katero se je izkazalo, da je mladičkova mama.

Teraoka je začel hraniti tudi njo in kmalu se je pri restavraciji zbiralo že kar nekaj potepuških mačk. Takrat se je gostinec odločil, da spremeni oziroma prilagodi koncept svojega lokala – k železniškim miniaturam je dodal še mačke, ki se prosto sprehajajo in počivajo med vlakci.

Restavracija je nenadoma postala prava uspešnica, v njej se ves čas drenjajo gostje, ki se med obedom zabavajo z opazovanjem mačjih vragolij med vlakci. Teraoka je ob lokalu začel s še enim uspešnim poslom, mačjim hotelom, kjer lahko lastniki svoje ljubljence nastanijo, če so odsotni in zanje nimajo varstva, prav tako pa zapuščenim mladičem in odraslim mačkam išče nove lastnike.

"Sprva sem mislil, da pomagam tem mačkam, nato pa se je izkazalo, da one pomagajo meni," je za spletni portal Bored Panda dejal Teraoka, ki slike svojih mačjih "uslužbencev" redno objavlja tudi na Instagramu, kjer mu sledi več kot 35 tisoč ljudi, zgodba o njem pa je prek medijev zakrožila že po vsem svetu.