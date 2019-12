Family Hotel Amarin – za odlične družinske počitnice!

Oglasno sporočilo

Family Hotel Amarin v Rovinju je kraj, kjer so otroci preprosto – srečni! Tukaj resnično ne manjka presenečenj. Že pri vhodu v hotel se začnejo igrati na edinstveni instalaciji – modri mreži, zabava in nove izkušnje pa se nadaljujejo v številnih športnih in ustvarjalnih delavnicah kluba Amarin Kids, ki jih vodi izkušena ekipa animatorjev za otroke.