Družinski Bluesun hotel Marina ob plaži, kjer je vsak trenutek užitek

Medtem ko nežen morski vetrič šumi skozi borovce, vas nežni valovi vabijo v vašo zatočišče na plaži. Očarljiv zbor čričkov je glasbena podlaga za vaš sprehod. Za vogalom je plaža Punta rata, ki napoveduje počitek in sprostitev.

Sodobno udobje vas tukaj pripravi na počasnejši ritem življenja. Vsak trenutek je povabilo k praznovanju sedanjosti. Številne zanimive dejavnosti in gurmanske izkušnje se prepletajo s čudovito kuliso Brele in tvorijo bistvo poletnih počitnic.

Novo doživetje počitnic na plaži

Odkrijte novo privlačnost Bluesunovega hotela Marina v Breli, ki je za svoj 60. rojstni dan zasijal v novi preobleki! Poživljajočo preobrazbo boste opazili že ob vstopu v hotel – v vsakem kotičku hotela boste odkrili nekaj novega, od elegantnih sob do recepcije, lobby bara, restavracije, otroškega kluba, telovadnice in drugega.

Rajska plaža Punta rata. Foto: SUNCE HOTELI d.d.

Uživali boste v odlični hrani na novi terasi restavracije, medtem ko bodo vaši otroci uživali kot še nikoli na novem igrišču ob plaži s čofotalnikom in zabavnimi igrali. Svoje trenutke resnične sprostitve boste doživeli na zasebnem sončišču ob plaži, obkroženi z mirno eleganco udobnih novih vsebin. In vse to sto metrov od slovite plaže Punta rata!

Ekskluziven plažni klub

Počitek dopolnjuje Maestral Beach Club, ki je pod hotelom. V lounge vzdušju s pomirjujočo glasbo, vrhunskimi koktajli in slastnimi prigrizki je ta novo odprt plažni klub idealno mesto za kakovostno sprostitev v senci mediteranskih borovcev. Ko se zvečeri, boste uživali v udobnih vrečah za sedenje na plaži.

Foto: SUNCE HOTELI d.d.

Kako do nas?

Do hotela Bluesun Marina zlahka pridete po avtocesti A1, z osebnim avtomobilom ali avtobusom. Ko peljete iz smeri Zagreb-Split, izstopite na izhodu Šestanovac ali Zagvozd. Letališče Split je oddaljeno približno 70 km. Bluesun ponuja svojim gostom prevoz iz katerega koli letališča do Brele.

Uživajte v trenutku in odkrijte novo poglavje Bluesunovega hotela Marina.





